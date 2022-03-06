Provokatör Ümit Özdağ cenazesi için ‘Atatürk’ü bakın nasıl alet etti!

Birçok manipülasyon ve provokatif söylemlere ‘Atatürk’ü alet edenler safına Ümit Özdağ da katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı BBN Türk'te Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına katıldı. Ümit Özdağ'ın Diyanet'e yönelik eleştirilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi.

FETÖ’nün destek verdiği İP’te siyaset yapıyordu

Melih Gökçek, "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar" dedi.

Ümit Özdağ ise Melih Gökçek'in eleştirisine "FETÖ" üzerinden yanıt verdi. Ümit Özdağ, Meral Akşener ve İP’in FETÖ ile nasıl bir yakınlığı bulunduğunu en iyi bilen isimlerden olmuş olmasına rağmen yıllarca parti içinde nemalanmıştı.

Bu sözlerle ‘Atatürk'ü alet etti

Ümit Özdağ, ise şu sözlerle kendi cenazesine yönelik ‘Atatürk’ü alet etti:

"Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi’nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır. Senin cenaze namazını yıllarca Ankara’yı peşkeş çektiğin FETÖ kıldırır."





