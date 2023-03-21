Provokatör Paludan bu kez Danimarka’da Kur’an yaktı

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Danimarka polisinin koruması eşliğinde alçak eylemini gerçekleştiren şeref yoksunu Paludan, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim nüshasını yakarak İslam’ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

İsveç’teki alçak eyleminin masraflarının bir gazeteci tarafından karşılandığı ortaya çıkan ve “Tüm dünyadaki İslam’ı ve Erdoğan’ı hedef göstermemiz çok önemli” diyen Paludan, “Biz İslam’a saygı duymuyoruz. Biz İslam’ı hor görüyoruz ve onu burada istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

13 yaş ve altındaki erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belgelenen, din düşmanı Paludan, Danimarka Norrebro’daki bir caminin kutsal kitabımızı yakmış, Türkiye ile İsveç arasında krize neden olmuştu.

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