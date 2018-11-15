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Provokatör Kemalistlere vatandaştan sert tepki! 'Ülkemizde kimsenin kimseyle sorunu yok'

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Müslümanlara kin kusan bir grup küstah kemalisti" sordu.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:21

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kemalistlerin korkunç zihniyeti yeniden gözler önüne serildi. Söz konusu görüntülerde bir grup küstah, müslümanlara kin kustu. "Kapatalım bütün İmam Hatipleri, asalım bütün hoca ve müritleri" diyerek sloganlar attı.

Müslümanları kışkırtma gayreti ile çekilen ve paylaşılan videonun aktörleri ise ellerini kollarını sallayarak serbestçe geziyor. Türkiye'de Mustafa Kemal'e hakaret iddiasıyla tutuklamalar devam ederken onlara hiçbir cezai yaptırımın uygulanmaması dikkat çekiyor.

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Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir" diyen üniversite öğrencisi Emine Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sosyal medyada İslam’a, Peygambere,Müslümanlara ve Müslümanların dini değerlerine kin kusan yüzlerce video mevcut. Kendinden olmayanlara kin kusan bu kişilere karşı yargının harekete geçmemesi tepki topluyor.

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Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Müslümanlara kin kusan bu küstah grubu" sordu. Vatandaşlar videoyu çekip paylaşan kişilerin provokasyon peşinde olduklarını ifade ederken, birlik ve beraberlik mesajları verdiler:

"Bunların yaptıkları çok yanlış. Bu insanlarda birikmiş olan bir kin var. Şu anda da dışa vuruyorlar. Aslında ülkemizde kimsenin kimse ile alıp veremediği yok ama onları İslam'a bakış açısı çok değişik."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:21
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. kemalistler

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