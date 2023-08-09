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Gündem Provokatör Aksu'nun 'zam beğenmeme' talebine ret!
Gündem

Provokatör Aksu'nun 'zam beğenmeme' talebine ret!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 15:42:00 - 2023-08-09 18:31:42
Provokatör Aksu'nun 'zam beğenmeme' talebine ret!

Esnaf Odaları Birliği, "UKOME kararını değiştirme yetkimiz yok" diyerek İstanbul Taksiciler Odası'nın zam yükseltme başvurusunu reddetti.

Bünyesindeki taksicileri Akit Medya'ya karşı kışkırtarak gazete binasına baskın düzenleyen provokatör Eyüp Aksu, UKOME'nin taksimetre ücretine yapılan yüzde 51,5 oranındaki "az" buldu.

Aksu, UKOME'yi, "kontak kapatmakla" tehdit etti.

UKOME'de alınan karara ve belirlenen rakamları beğenmeyen İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" diyerek bağlı oldukları İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (İSTESOB) başvuru yaptı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ise, UKOME'den çıkan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Odası'nın başvurusunu "UKOME kararını değiştirme yetkimiz yok" diyerek reddetti.

UKOME tarafından yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 19,17'ye, taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'ye çıkarıldı.
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