Provokatif yürüyüşü engelleyin

Alman Vakıfları, AB Fonları, Soros’un kirli paralarıyla semiren sapkın homoların muhtelif tarihlerde, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya’da gerçekleştirecekleri ahlaksız yürüyüşün engellenmesi yönünde bir beklenti oluştu. Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender, İnterseks (LGBTİ) adı altında örgütlenen homoların yapmayı planladıkları ve kamuoyuna duyurdukları sözde ‘Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması yönünde hukukçulardan anlamlı bir çağrı geldi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan duayen hukukçular, ahlaksız yürüyüşlerin devlet tarafından yasaklanması gerektiğin belirtti.

Yürüyüş acilen yasaklanmalıdır

Hukukçu Ali Osman Bağırgan, LGBTİ’lilerin yürüyüşünün devlet tarafından mutlaka engellenmesi gerektiğini belirterek, “Devletin asli görevi kamu düzenini sağlamaktır. Bu düzenin tehlikeye girme ihtimali olan eylemlerde devlet tavrını belli etmelidir. LGBTİ’lilerin yürüyüşü de bu minval üzere değerlendirilmeli ve yürüyüşün düzenleneceği illerin valileri bu nümayişi yasaklanmalıdır” dedi. Toplumun da provokasyona karşı duyarlı olmasını isteyen Bağırgan, “Milletimizin değerlerini ayaklar altına alarak insanımızı da tahrik etmek istiyorlar. Bu oyunlara karşı halkımızın duyarlı olması lazım. Herhangi bir provokasyona gelmemesi lazım. Devletin ilgili organlarının LGBTİ yürüyüşünü engellemesi şart” ifadelerini kullandı.

Devlet vatandaşını korumalıdır

Avukat Necip Kumandan ise hukukun ahlak demek olduğunu belirterek, Homoluğun fıtrata aykırı olduğunu kaydetti. Kumandan, “LGBTİ’liler eliyle eşcinselliğin meşrulaştırılması doğal değildir. Bu minval üzere devletin ilgili birimleri ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenmek istenen bu yürüyüşleri yasaklamalıdır” şeklinde konuştu.