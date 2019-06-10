0553 313 94 23

Provokatif yürüyüşü engelleyin

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan duayen hukukçular, LGBTİ'li sapkınların düzenleyeceği ahlaksız 'Onur Yürüyüşü'nün devlet tarafından yasaklanması gerektiğin belirtti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:29
Provokatif yürüyüşü engelleyin

Alman Vakıfları, AB Fonları, Soros’un kirli paralarıyla semiren sapkın homoların muhtelif tarihlerde, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya’da gerçekleştirecekleri ahlaksız yürüyüşün engellenmesi yönünde bir beklenti oluştu. Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender, İnterseks (LGBTİ) adı altında örgütlenen homoların yapmayı planladıkları ve kamuoyuna duyurdukları sözde ‘Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması yönünde hukukçulardan anlamlı bir çağrı geldi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan duayen hukukçular, ahlaksız yürüyüşlerin devlet tarafından yasaklanması gerektiğin belirtti.

Yürüyüş acilen yasaklanmalıdır

Hukukçu Ali Osman Bağırgan, LGBTİ’lilerin yürüyüşünün devlet tarafından mutlaka engellenmesi gerektiğini belirterek, “Devletin asli görevi kamu düzenini sağlamaktır. Bu düzenin tehlikeye girme ihtimali olan eylemlerde devlet tavrını belli etmelidir. LGBTİ’lilerin yürüyüşü de bu minval üzere değerlendirilmeli ve yürüyüşün düzenleneceği illerin valileri bu nümayişi yasaklanmalıdır” dedi. Toplumun da provokasyona karşı duyarlı olmasını isteyen Bağırgan, “Milletimizin değerlerini ayaklar altına alarak insanımızı da tahrik etmek istiyorlar. Bu oyunlara karşı halkımızın duyarlı olması lazım. Herhangi bir provokasyona gelmemesi lazım. Devletin ilgili organlarının LGBTİ yürüyüşünü engellemesi şart” ifadelerini kullandı.

Devlet vatandaşını korumalıdır

Avukat Necip Kumandan ise hukukun ahlak demek olduğunu belirterek, Homoluğun fıtrata aykırı olduğunu kaydetti. Kumandan, “LGBTİ’liler eliyle eşcinselliğin meşrulaştırılması doğal değildir. Bu minval üzere devletin ilgili birimleri ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenmek istenen bu yürüyüşleri yasaklamalıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:29
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Antalya
  5. Alman Vakıfları
  6. AB Fonları
  7. Soros
  8. Lezbiyen Gay Biseksüel Transgender İnterseks (LGBTİ)
  9. Onur Yürüyüşü
  10. Hukukçu Ali Osman Bağırgan
  11. Avukat Necip Kumandan
  12. homoluk

YORUM YAZ

  • Hayrullah PetekHayrullah Petek24 dk önce
    Homolar yine müşür patlatma derdindeler belli. Bu ahlaksızlara yüz verile verile iyice kudurdular. Bu müptezeller cinsel yolla geçen hastalık bulaştırıyor. Saf ve temiz çocuklara musallat oluyorlar. Rahatça sapıklık yapmak için İslama sancaktarlık etmiş asil Türk milletini dejenere etmek maksadıyla haçlı ve siyonistlere maşalık uşaklık ediyorlar. Bunlar hem toplum sağlığı hem de milli güvenlik tehdidi. FETÖ, PKK, DHKPC neyseLGBTİde aynıdır. Bu sapkınlar derhal hadım edilmeli.
  • kasikukasiku51 dk önce
    EKREM YUNANOGLU BU ...ELERIN ARASINDA OLURSA SASIRMAYIN HER ZIYARETINDE KENDINI IBB OLARAK YAZIYORDU ATATÜRKÜN DEFTERINDE IBB BASKNI YAZMISTI BUNUN ANLAMI ekrem yunanoglunda böyledir i.nelerin baskanin kisaltilmis ismidir degilmi imansizin oglu ekrem:
  • huredahureda54 dk önce
    TÜRKIYEDEKI IBNELERI DESTEKLEYENLERIN BÜYÜK BIR KISMI YA AVUKATIR YA DOKTORDUR YA YAZARDIR YA ZENGIN PICLERDIR YA EMEKLI OLAN RÜTBELI IBNELERDIR ONLARIN KADINLARINIGENELDE BASKALARI DÜRTERDI VE BU SAHSIYETLI  İBNELER BABA OLUYORLARDI BÖYLELIKLE SORUNLAR BURAYA KADAR GELDI .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

R4 Dünya Rafting Şampiyonası
  1. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
  2. Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz..
  3. Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme..
  4. IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
  5. Turizmde ziyaretçi bereketi
  6. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü
  7. Spot piyasada elektrik fiyatları
  8. Ejder pisti tamamlanıyor
  9. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
  10. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
  11. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
  12. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
  13. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
  14. Uşaklılar çevre için yürüdü
  15. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
  16. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
  17. Denizde kayıp olan kadının cesedi 20..
  18. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
  19. Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin..
  20. Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi
  21. ANALİZ - İhracatta Ricardo modeli ve..
  22. Boğulmak üzere olan kişiyi denize..
  23. Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet..
  24. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16..
  25. Tekkeköy’de yılsonu sergisi açılışı
  26. Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
  27. Av ve doğa sevdalıları Polatlı’da..
  28. Pençe Harekatı'nda 15 günde 100..
  29. 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade..
  30. Kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı
Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

Günün Karikatürü

8 Haziran 2019
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."