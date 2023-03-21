Provokasyonların karşılığı bu mu? PINC Oğuzhan Uğur'a vekillik teklifi

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyor.

Şimdilik pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in ismi yer alıyor.

Siyasi partilerde aday adaylığı için başvurular devam ediyor.

Yalanların ve provokasyonların karşılığı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde Oğuzhan Uğur isimli şahıs, prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yaptı.

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Uğur'un patronu olduğu Babala ekibi, Hatay'da baraj patladığı yalanıyla şehri kilitlemişti. Ayrıca söz konusu yalan nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Paylaşımları depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara yol açan Oğuzhan Uğur'a alanların ve provokasyonların karşılığı vermek için harekete geçtiler.

4 siyasi partiden teklif!

Oğuzhan Uğur, dört siyasi partiden milletvekilliği aday adaylığı teklifi aldığını açıkladı. Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?"