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Gündem Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan'dan yine PINC'lik peşinde
Gündem

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan'dan yine PINC'lik peşinde

Kahramanmaraş depreminde prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un provokasyonları cezasız kaldı. Bunu aklınca fırsat bilen Uğur, yeni tezgahını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 19:19:00 -
Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan'dan yine PINC'lik peşinde

  RECEP YEŞİL  İSTANBUL  

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. 

46 bin 104 vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde Oğuzhan Uğur isimli şahıs, prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yaptı.

Uğur'un patronu olduğu Babala ekibi, Hatay'da baraj patladığı yalanıyla şehri kilitlemişti. Ayrıca söz konusu yalan nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Paylaşımları depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara yol açan Oğuzhan Uğur'un provokasyonları cezası kaldı.
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Yine PINC'lik peşinde!

Bunu aklınca fırsat bilen Uğur, yeni tezgahını açıkladı. Seçim günü “Alışılmışın çok dışında bir yayın” yapacağını söyleyen Oğuzhan Uğur her sandıktan haber alacaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur şu ifadeleri kullandı:

“Acı zamanlarda Babala’da nasıl kenetlenebildiğimizi tecrübe ettik. Bu bize “Seçim Özel” canlı yayını için ne kadar hazır olduğumuzu da gösterdi. Şimdiden binlerce gönüllümüz var. Her sandıktan haber alacağız. Konuklarımızın da desteğiyle alışılmışın çok dışında bir yayın olacak.”

Seçimde provokasyon peşinde mi?

On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde ortalığı karıştıran paylaşımlarla büyük provokasyona neden olan Uğur'un açıklamaları "Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlerde de provokasyon mu yapacak?" sorusunu akıllara getirdi.

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