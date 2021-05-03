  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı
Cennet vatan Türkiye! Her köşesinden güzellik fışkırıyor
Dünya Proud Boys'un Kanada birimi kapandı
Dünya

Proud Boys'un Kanada birimi kapandı

ABD'de Kongre binasına yapılan baskınla gündeme gelen radikal sağcı Proud Boys’un Kanada birimi kendini feshettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 05:13:00 -
Proud Boys'un Kanada birimi kapandı

Örgüt adına sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, grubun bugüne kadar yanlış bir şey yapmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Gerçek şu ki, hiçbir zaman terörist veya beyaz üstünlük grubu olmadık. Biz elektrikçiyiz, marangozuz, mali danışmanız, tamirciyiz, vb. Dahası, bizler babayız, kardeşleriz, amcalarız ve oğullarız." ifadelerine yer verilerek, fesih duyurusu yapıldı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, 28 Ocak'taki kararıyla radikal sağcı Proud Boys'u terör örgütleri listesine almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın muhafazakar fikirlerini savunan örgüt, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD Kongre binası baskınıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve Proud Boys'un birçok üyesi inceleme altına alınmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 2018'de radikal örgüt olarak tanımladığı Proud Boys, Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kuruldu.

ABD ve Kanada'da politik doğruluğu savunan ve erkeklere yönelik kısıtlamaları protesto eden bir organizasyon olarak başlayan Proud Boys, sonrasındaki protestolarıyla sokak savaşına destek veren bir örgüt haline geldi.

Grubun Kanadalı kurucusu McInnes, halen ABD'de yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Rezaleti sosyal..
Operasyon sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama! İsim verdi
Gündem

Operasyon sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama! İsim verdi

Evine yapılan operasyonun ardından bir açıklama yayınlayan Sedat Peker, operasyonun arkasında olduğunu iddia ettiği kişiyi açıkladı...
İsrailli teröristler, bıçaklı saldırı yalanıyla Filistinli yaşlı kadını şehit etti!
Dünya

İsrailli teröristler, bıçaklı saldırı yalanıyla Filistinli yaşlı kadını şehit etti!

İsrail'in asker görünümlü teröristleri Filistin'de terör estirmeye devam ediyor. İsrailli teröristlerin, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay