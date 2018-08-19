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Prototip üretimi tamamlandı... Uçuşa gün sayıyor!

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının özgün bir platformla karşılanması amacıyla yürütülen program kapsamında T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk prototipinin üretimi tamamlandı, yer testlerine geçildi. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopterin yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testleri başlatılacak.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:24
Prototip üretimi tamamlandı... Uçuşa gün sayıyor!

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının özgün bir platformla karşılanması amacıyla yürütülen program kapsamında T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk prototipinin üretimi tamamlandı, yer testlerine geçildi. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopterin yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testleri başlatılacak.

Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin başlatılması öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak tasarlanıp üretildi.

ATAK'TAKİ BİLGİ VE TECRÜBEYLE GELİŞTİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatıldı.

T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilecek.

Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 12:24
  1. TUSAŞ
  2. T625 Genel Maksat Helikopteri
  3. atak

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