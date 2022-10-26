Protokole oturan kadını darp etti!

Olay, 6 Eylül'de Konya İl Halk Kütüphanesi'ndeki konferans salonunda meydana geldi.

Konya Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için geldiği salonda, ön koltuklara oturan 2 çocuk annesi eczacı Şerife Bozdağ Eker'i, iddiaya göre, Aydınlar Ocağı'nın genel sekreteri H.P., 'protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darbetti.

Olay anı kamerada

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde H.P.'nin, Eker'i tekme ve yumrukla darbettiği görülüyor.

2 çocuk annesi kadına protokol dayağı! "Biraz temas oldu" diyerek kendini savundu...

İstifa etti

Eker'in şikayetçi olduğu H.P. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca şüpheli H.P.'nin olaydan sonra Aydınlar Ocağı'ndaki görevinden de istifa ettiği öğrenildi.

"İsteyen istediği yere oturur"

Yaşadığı olayı anlatan Şerife Bozdağ Eker, "Uzun süredir Aydınlar Ocağı'nın programlarını takip ediyorum. Orada protokol yoktur. İsteyen istediği yere oturur. Ben geldim, salondaki ön koltuklara oturdum. Bana 'Kalk oradan. Orada çekim yapacağım' dedi. Ben de kalkıp 4-5 koltuk ileriye oturdum. Sonra 'Oradan da kalk. İstenmiyorsun kadın' diyerek bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Kamera sehpasını kaldırıp 'Bunu kafanda kırdırma' dedi. Sonra oturduğum yere gelip önce hiddetle sol ayağımı ezdi. Diz kapağıyla bacağıma vurdu. 'Bana dokunamazsınız' deyince, sonra da yumruk attı ve şoka girdim. Psikolojim bozuldu, uyku uyuyamadım. Sokağa çıktığımda arkamdan biri geldiğinde kenara çekiliyorum. Televizyonda kadına şiddeti izlediğimizde başımıza gelmez sanıyorduk ama kütüphane salonunda başıma gelmesi çok üzdü" diye konuştu.

"Hafif bir temas olmuş olabilir" diyerek kendisini savundu

Şüpheli H.P. ise polise verdiği ifadede, "Şerife Hanım, düzenlenen sosyal etkinliklere gelerek, en ön sıraya oturup konuşmacıları rahatsız ediyordu. Olay günü de en ön koltuğa oturmuş. Benim 3 yıldır yayın yapmak için kamera kurduğum yerde oturuyordu. Kendisine kibar bir şekilde başka bir yere oturmasını söyledim. O da bana 'Sen kim oluyorsun da beni buradan kovuyorsun? Lanet' dedi. Ben de kendisine, 'Terbiyeli ol, hatta defol git. Ben bu programın sorumlusuyum' dedim. Şerife, bu kez protokolün oturacağı yere oturdu. Ben de 'Oradan kalk. Oraya daha önemli konuklar gelip oturacak' dedim. Ben bu sırada kameranın sehpasını kuruyordum. Ayağıyla sehpayı ittirdi, ayağa kalktı, yüz yüze geldik. Şerife bana eliyle 'Sen bana vuramazsın' şeklinde konuştu. O esnada ellerimiz birbirine değdi, hafif bir temas olmuş olabilir. Ben kesinlikle yumruk atmadım, vurmadım" dediği öğrenildi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.