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Protestolar tüm ülkeye yayıldı! Sudan'da eğitime süresiz ara verildi

Sudan'da 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle eğitime süresiz ara verildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Protestolar tüm ülkeye yayıldı! Sudan'da eğitime süresiz ara verildi

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Askeri Geçiş Konseyi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin ikinci bir emre kadar durdurulması kararı aldı.

Yönetim, dün de ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Öğretmenler Komitesi de dün öğrencilerin güvenliği için sivil hükümet kurulana dek eğitime ara verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
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