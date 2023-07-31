Protesto edeceğim derken protesto edildi
Akbelen'deki eylemciler Muharrem İnce’yi konuşturmadılar “Akbelen’e oyun oynamaya mı geldin?” diye protesto ettiler.
Akbelen'deki eylemcilere desteğe giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuşma yaptığı esnada, “Oynamaya mı geldin Muharrem” tepkisiyle karşılaştı.
Mikrofonu bırakan İnce, daha sonra yeniden konuşmasına başlayıp, tepkilere “Amacınız sorunu çözmek mi, bana pek öyle gelmiyor” cevabını verdi. Eylemcilerin sözlerini bastırmak için bağırmaya devam etmesi üzerine İnce alanı terk etti.
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