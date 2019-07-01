0553 313 94 23

Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi

Tatlı patates, diğer patatese göre çok farklıdı ve glisemik indeksi çok düşüktür.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi

Şeker hastalarının patates yemeleri genel olarak pek mümkün değildir. Fakat tatlı patates için durum aynı değildir. A ve C vitamini açıdından zengin olan tatlı patates, birde şekeri düşürüyor. Üstelik hem tuzlu hem de tatlı yemeklerde kullanılabiliyor. 

Kilo vermenize yardım ederken, şeker ihtiyacınızı da gidereceğiniz bu tarifi denedikten sonra asla pişman olmayacaksınız!

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış tatlı patates
  • yarım su bardağı fıstık ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • 1 çay bardağı kakao (miktarını çoğaltabilirsiniz.)
  • 1 çay bardağı kavrulmuş yerfıstığı
  • yarım çay kaşığı tarçın

Üzeri için;

  • Fındık, fıstık ya da ceviz

Yapılışı

Öncelikle kavrulmuş fıstığı toz hale gelecek şekilde blenderdan geçirin.

Temizlediğiniz blenderın içerisine önce patatesleri koyarak, püre haline getirin.

Üzerine diğer bütün malzemeleri yavaşça ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hale gelip, karışmasını sağlayın.

Homojen bir kıvam aldıktan sonra, 185 derecelik fırında 20 - 25 dakika kadar pişirin.

Ardından fıstığa bulayıp dolaba koyarak, 45 dakika kadar dinlendirin. 

Şimdiden afiyet olsun...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
  1. tatlı
  2. kolay tatlılar
  3. tatlı patatesle yapılan tarifler
  4. atıştırmalık
  5. atıştırmalık tarifi
  6. kolay atıştırmalık tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu durum nasıl engellenir?
    1. Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu..
    2. Sigara izmaritiyle oyunu kullan,..
    3. Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma..
    4. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    5. Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti..
    6. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    7. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    8. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    9. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    10. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    11. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    12. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    13. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    14. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    15. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    16. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    17. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    18. Muğla'da orman yangını
    19. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    20. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    21. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    22. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    25. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    26. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    27. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    28. Mevcut parklar da yenileniyor
    29. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    30. Nijerya'da yolcu teknesi battı
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama