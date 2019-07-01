Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi Tatlı patates, diğer patatese göre çok farklıdı ve glisemik indeksi çok düşüktür.

Şeker hastalarının patates yemeleri genel olarak pek mümkün değildir. Fakat tatlı patates için durum aynı değildir. A ve C vitamini açıdından zengin olan tatlı patates, birde şekeri düşürüyor. Üstelik hem tuzlu hem de tatlı yemeklerde kullanılabiliyor. Kilo vermenize yardım ederken, şeker ihtiyacınızı da gidereceğiniz bu tarifi denedikten sonra asla pişman olmayacaksınız! Malzemeler 1 su bardağı haşlanmış tatlı patates

yarım su bardağı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı pekmez

1 çay bardağı kakao (miktarını çoğaltabilirsiniz.)

1 çay bardağı kavrulmuş yerfıstığı

yarım çay kaşığı tarçın Üzeri için; Fındık, fıstık ya da ceviz Yapılışı Öncelikle kavrulmuş fıstığı toz hale gelecek şekilde blenderdan geçirin. Temizlediğiniz blenderın içerisine önce patatesleri koyarak, püre haline getirin. Üzerine diğer bütün malzemeleri yavaşça ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hale gelip, karışmasını sağlayın. Homojen bir kıvam aldıktan sonra, 185 derecelik fırında 20 - 25 dakika kadar pişirin. Ardından fıstığa bulayıp dolaba koyarak, 45 dakika kadar dinlendirin. Şimdiden afiyet olsun...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.