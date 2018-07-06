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Protein tozu nedir?

Bir çok türü bulunan ve genellikle sporcular tarafından kullanılan ek besinlerin en bilineni protein tozudur.Bununla birlikte, kanserli ve kas kütlesi kaybına uğrayan kişilerde hastalığın tedavisine destek olarak kullanılmaktadır.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:45
Protein tozu nedir?

İlk akla gelen protein tozu ürünü Whey Protein' dir. Whey, bildiğimiz peyniraltı suyu tozudur ve peynir üretimi sırasında ortaya çıkan protein içeriği yüksek maddelerin kimyasal işlemlerden geçirilip saflaştırması ve konsantre edilmesi ile üretilir. Whey protein dünyada kullanımı en çok olan proteindir.

Peyniraltı suyundan üretilen protein tozu diğer protein kaynaklarından (süt, yumurta, soya) daha iyidir demek doğru olmaz. Fakat diğer kaynaklara göre avantajı, vücut tarafından çok daha kolay ve hızlı emilebilmesidir.

Bu nedenlerle sporcular ve özellikle vücut geliştirenler acil protein gereksinimini karşılamak için Whey Protein' i tercih ederler. Bu durumlar dışında günlük gereksinimi karşılamak için ara öğünlerde süt ve yumutra tüketmek sizin için daha yararlı olacaktır.

Yine de bir çok insan protein gereksinimini gıdalar aracılığı ile karşılayamamaktadır. Özellikle bedensel güç gerektiren yorucu işlerde çalışan kişiler beslenmelerine ek olarak protein tozu tüketebilirler.

PROTEİN KAYNAKLARI:

Yumurta proteini, doğada bulunan "tam" protein kaynaklarından biri olan tavuk yumurtası kullanılarak üretilen bir ek besini türüdür.

Kazein/ Süt proteini, sütün içerisinde (özellikle tam yağlı inek sütü) bulunan ve diğer çoğu protein türünden, daha yavaş sindirilmesi ile ayrılan bir protein türüdür.

Soya proteini, soya içerisinde bulunan protein türüdür, pek çok yaygın kullanımı bulunsa da pek çok insanda alerjiye sebebiyet verebileceği için özellikle üreticiler ve bu tür proteini ürünlerinde kullanan firmalar tarafından genellikle içerikte bulunduğu konusunda uyarılar, ürün kutularında bulunmaktadır.

Her ne kadar protein başlı başına sağlık açısından çok önemli bir yapıtaşı olsa da, ek protein tozu kullanmak konusunda sağlık açısından büyük tartışmalar bulunmaktadır.Fakat aşırı kullanım olmadığı sürece protein tozu kullanmanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:45
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