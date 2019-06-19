Propolisin kullanım alanları ve faydası | Kanser tedavisinde umut ışığı

Propolis; arıların kovanlarının iç duvarlarını ve balı sakladıkları, reçinemsi bir maddedir. Bu madde, antibakteriyel ve antioksidan olup, haşere ve mikroplara karşı balı muhafaza eder. Balın içeride korunaklı kalması ve bozulmamasını sağlar. Arılar kovana giren canlıları propolisle kaplayıp, bala zarar vermemesini sağlarlar. Arılar işlerini bitirdikten sonra, arıcılar kalan propolisleri kazıyarak çıkarır ve işlerler.

İçeriğinde oldukça fazla aminoasit, vitamin ve mineral içerir. Farklı bitki türlerinden toplandığı için, renklerinde değişkenlik söz konusu olabilir. Çoğunlukla kahverengi olmakla birlikte, sarı ve yeşil şekildede görülebilir.

Propolisin fayda ettiği hastalıklar ve yararları

Diş ve diş eti hastalıkları için yararlı olan propolis, mikropların ölmesine yardımcıdır. Özellikle diş eti iltihaplanması ve ağız yaraları için birebirdir.

Mide ve bağırsaklardaki iltihapları söker.

Uçukları tedavi eder.

Akne oluşumunu engeller ve irinleri iyileştirir.

Bağışıklık sistemindeki bakterileri arındırır.

Tıpkı neem yaprağı gibi doğal bir eczanedir. Badecik, boğaz ağrısı tedavisinde etkilidir.

Kepeklenme, saç dökülmesi ve deri hastalıklarının tedavisinde oldukça faydalıdır.

Kanser önleyici etkisi vardır.

Yaralaın iyileşmesini sağlar

Herkesin evinde bulunması gereken propolis;

- Kurutuluş hali, çay olarak tüketilebilir.

- Sabun şeklinde kullanılabilir.

- Toz halde şampuan içine dökülebilir.

- Kremlerle karıştırılıp kullanılabilir.

- Bal ile karıştırılarak ya da toz halde tüketilebilir.