Promosyon ve matbaa sektörü temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi

İSTANBUL(AA) - Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) ve Sky Fuarcılık tarafından düzenlenen istişare toplantısında sektör temsilcileri Cemile Sultan Korusu'nda bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamada konuşmasına yer verilen PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Yılın ilk 3 ayı promosyon sektörü için çok iyi gidiyordu. Mart ayında başlayan Kovid-19 salgını, nisan ve mayıs aylarında artan virüsün etkisiyle sokağa çıkma yasakları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiyi durma noktasına getirdi. İş hacmi yüzde 55 düştü.” ifadelerini kullandı.

Karatemiz, Avrupalı firmaların Uzak Doğu’dan alışverişi durdurmasıyla Türkiye'ye yönelen siparişler ve ekonomideki canlanma sayesinde sektörün toparlanmaya başladığını belirterek, "Haziran ve temmuz ayları sektörümüz açısından oldukça olumlu geçti. (Eylül ayında gerçekleştirilecek olan) Fuarda yıl boyunca ertelenen taleplerin karşılanması ile yıl sonuna kadar kayıplarımızı telafi edeceğimizi tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer ise salgın döneminde Uzak Doğu’dan alımı durduran Avrupalı firmaların Türkiye’ye yöneldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Promosyon sektöründe hareketlilik başladı; tedarikçi ağlarına Türkiye’den firmalar eklemek için Türk pazarıyla iletişimlerini güçlendiriyorlar. Tanıtım çalışmalarını aksatmadan sürdürmenin önemini bilen firmalar, pandemi döneminde ertelenen talepleri karşılamak için sezonun ilk gerçek fuarına büyük ilgi gösteriyorlar. 16-19 Eylül 2020 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Promosyon Show İstanbul’a şu an itibarıyla 100’e yakın firma katılma kararı aldı."



İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Dr. İsrafil Kuralay da fuarların Türk ekonomisindeki yerinin çok değerli olduğunu ifade ederek son yıllarda gelişim gösteren promosyon sektörünün bu önemli fuarını İTO meclis üyesi ve yönetim kurulu üyeleri olarak desteklediklerini belirtti.

Promosyon sektörünün uluslararası buluşması olan Promosyon Show yılın ilk gerçek fuarı olarak 16-19 Eylül 2020 tarihlerinde Pullman Convention Center’da ziyaretçi ve katılımcılarını ağırlayacak.

PROMASİAD ile Sky Fuarcılık tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve TOBB tarafından yayımlanan tüm koruyucu tedbirlerin özenle uygulanacağı fuar, 5 yıldızlı hizmet anlayışına hijyen faktörünü de ekleyecek.

