Promosyon ürün sektöründe yeni yıl coşkusu

Yeni yıla sayılı günler kala, çalışanlarına, iş ortaklarına, paydaşlarına yeni yıl hediyesi vermek isteyen firmaların promosyon ürün arayışı da hızlandı.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, AA muhabirine, promosyon ürünlerinin, pazarlama iletişimi faaliyetleri kapsamında bir şirketin adı, logosu veya sloganı ile hazırlanan, tüketiciye bir maliyeti olmadan sunulan ürünler olduğunu anlattı.

Karatemiz, işletmelerin bu alandaki faaliyetlerinin yıl içerisine dağılmakla birlikte yılbaşına yakın dönemlerde daha yoğun olarak tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakalanan satış rakamları açısından yılın ilk dokuz ayı ile son üç ayının birbirine hemen hemen eşit olduğunu gözlemliyoruz. Promosyon tanıtım ürünlerinde ilk 9 ayda yapılan işle son 3 ayda yapılan iş hemen hemen aynı olduğu için, bu son 3 ay da yılbaşı ağırlıklı olduğundan, yılbaşı ürünleri sektöre yıllık bazda yüzde 50 katkı sağlıyor. Bir işletmemiz yıl içinde 100 birim iş yapıyorsa bunun yüzde 50'sini yılbaşı işleri için yapıyor. Bu bakımdan yılbaşı hediyeleri sektörümüzün büyümesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Promosyon ve tanıtım ürünleri, ham madde ve kaynak bakımından kağıt, cam, tekstil, deri, demir, metal, plastik sektörleri ile, kullanım alanları bakımından hediyelik eşya, oyuncak, kırtasiye, ambalaj, züccaciye, bilgi teknolojileri gibi sektörler ile ilişkide olan oldukça dinamik bir sektör.

Her dönem yeni ve yükselen trendleri takip etmek zorundasınız. Yıllara göre sektörde talep edilen ürünlerde değişiklik yaşanıyor. 2023 yılı yılbaşı döneminde ise daha çok kişiselleştirilmiş ürünler ve doğa dostu çevreci ürünler tercih sebebi oldu. Kişisel kullanıma uygun termos ve mug modelleri, geri dönüştürülmüş bio malzemeden üretilen plastik masa üstü gereçler ve powerbank, wireless şarj cihazları, hoparlör gibi teknoloji ürünleri 2023 yılında en çok tercih edilen ürün grupları oldu."

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"Totalde sektörümüzün yıl sonunda geçtiğimiz seneye göre yüzde 20 büyüyeceğini öngörüyoruz"

Türkiye'de 2022 yılı itibarıyla promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Karatemiz, "Bu sene sonu itibarıyla burada ciro bazında yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. 2022 yılında yine sektördeki işletmelerimiz miktar bazında 300 milyon adet parça dağıtım yapmıştı, 2023 yılını da yine miktar bazında yüzde 20’lik bir artışla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Totalde sektörümüzün yıl sonunda geçtiğimiz seneye göre yüzde 20 büyüyeceğini öngörüyoruz." dedi.

Küreselde yaşanan olumsuz tabloya rağmen sektörün 2023 yılında büyümesinin önemli olduğunu dile getiren Karatemiz, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl iç talepte bir daralma yaşanacağını tahmin ediyoruz. Bu bakımdan sektör temsilcileri olarak üretim ve ihracat odaklı çalışmalara öncelik vereceğiz. Dernek olarak tüm üyelerimizi en az 1 ürün üretmek konusunda teşvik ederek, 2024'te ülkemize ithal olarak getirilen ürünlerin ülkemizde üretilmesi için bir seferberlik başlatmayı amaçlıyoruz. Yurt dışı pazarlara yönelik çalışmalarımızda ilgili ihracatçı birliklerimiz ile birlikte işbirliğini artırarak yurt dışı fuar, ticari heyet, sektörel inceleme heyetleri ve satın alma heyetleri organizasyonlarını arttırmayı planlıyoruz. ABD, Meksika, Romanya ve Çek Cumhuriyeti, hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkeler."

PROMASİAD Başkanı Karatemiz, sektöre özellikle yılbaşında yaşanan bu yoğunluğun yıl geneline yayılmasını çok önemsediklerini belirterek, "Sektör olarak yılbaşı odaklı çalışmayı yıl içine yayma hedefimiz var. Promosyon ürünleri ağırlıklı olarak yılbaşında dağıtılan bir ürün olarak algılansın istemiyoruz. Pazarlama ve tanıtım odaklı bütün firmaların yıl boyunca da buna ihtiyacı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı da 2024 yılı içinde artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.