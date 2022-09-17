Projede gösterildiği gibi yapılmadı... Ünlü müzisyen, İBB'nin "çakallığını" ifşa etti

Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

Feriköy’deki Yay Meydanı Caddesi’nde İBB'nin park ve dinlenme tesisleri yapacağı alanın "projede gösterildiği gibi yapılmadığını" ve şu an da "bir kısmının otopark olarak kullanıldığını" öne süren Kiremitçi, İBB'ye "Panolara asılan fotoğraflardaki projeyle pek ilgisi yok. Acaba arada ne değişti? Hangi odaklar devreye girdi? Park neden planlandığı, projede gösterildiği gibi yapılamadı?" diye sordu.

Tuna Kiremitçi, İBB'nin Feriköy'de "Şehrin kalbine sosyal donatılarla birlikte 21 bin metre kare yeşil alan kuruyoruz" ifadeleriyle duyurduğu projenin 3 yıl sonraki halini videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Alandaki İBB panolarını gösteren ve parkın Kiremitçi, "Küçük bir kısmı park olarak kullanılmış ve geri kalan kısmı ne olmuş; tabi ki otopark. Türkiye'deki kaçınılmaz son. Kapıdaki panolarla burada yapılanların hiçbir alakası yok. Mahalleli buna da şükür diyor" diyerek sitem etti.

Kiremitçi paylaşımına şu notu düştü:

"Feriköy’deki Yay Meydanı Caddesi’nde @istanbulbuyuksehirbld yıllardır park ve dinlenme tesislerinden oluşan bir kompleks yapmaya, bu şekilde semte nefes aldırmaya çalışıyor. Fakat üç yıl sonunda gelinen nokta ortada: Genel bir otopark ve ortasında küçük bir oyun ve dinlenme parkı. Panolara asılan fotoğraflardaki projeyle pek ilgisi yok. Acaba arada ne değişti? Hangi odaklar devreye girdi? Park neden planlandığı, projede gösterildiği gibi yapılamadı? İşte sıradan vatandaşlar olarak aklımıza gelen sorular."