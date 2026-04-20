  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz aç kapa yaparken... Türkiye faiz kararını verecek Saadet Partisi'nden CHP'li belediyelere 'Pavyon' tepkisi: Günah tartışması yeniden alevlendi Tsunami uyarısı yapıldı! Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem İran’dan flaş açıklama: ABD ile 2. tur müzakere yok Pakistan duyurdu: İran'dan müzakere kararı! Dünya krizle boğuşurken bir siz eksiktiniz! Kolombiya ve Ekvador arasında gerginlik Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı 4 tank savaş dışı "Şimdi al, sonra öde" tuzağı: Gençler borç sarmalına sürükleniyor Kanada'dan ABD çıkışı: "Eski gücümüz artık zayıflığa dönüştü" Rusya'dan saldırı açıklaması: İHA'larla peş peşe vurulduk!
Project of the Year ödülü Corendon'a bir ödül de Global CIO'dan
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Corendon Airlines, küresel IT liderlerini bir araya getiren Global CIO tarafından düzenlenen uluslararası ödül programında, yolcu hizmetleri altyapısını dönüştürdüğü Passenger Service System (PSS) projesi ile "Project of the Year" ödülüne layık görüldü.

Havayolu operasyonlarının temelini oluşturan rezervasyon, biletleme ve yolcu yönetim sistemlerini kapsayan PSS dönüşümü, Corendon Airlines'ın teknoloji altyapısını daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşıdı. Yüksek operasyonel risk ve kompleksite içeren bu dönüşüm süreci, uçuş operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadan, kesintisiz bir geçişle tamamlanarak önemli bir operasyonel başarıya imza atıyor. Proje, farklı iş birimlerinin ve uluslararası teknoloji paydaşlarının koordinasyon içinde çalıştığı geniş kapsamlı bir organizasyon yapısıyla hayata geçirildi.

Yeni sistem altyapısıyla birlikte Corendon Airlines, operasyonel verimliliğini artırırken maliyet yönetiminde optimizasyon sağlayan, veri odaklı ve entegre bir yapıya geçti. Aynı zamanda yolcu deneyimi daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve uçtan uca yönetilebilir bir seviyeye taşındı. Corendon Airlines Kurumsal Çözümler Kıdemli Müdürü Burcu Par Güler, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "PSS dönüşümü, havayolları için en kritik ve en karmaşık süreçlerden biri. Bu süreci operasyonel sürekliliği koruyarak ve yolcu deneyimini etkilemeden kesintisiz şekilde tamamlamak bizim için en önemli başarı kriteriydi. Global CIO'dan gelen bu ödül, ekiplerimizin güçlü iş birliğinin ve dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Bu ödül ile Corendon Airlines, küresel ölçekte rekabet gücünü ve teknoloji yatırımlarındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23