Project of the Year ödülü Corendon’a bir ödül de Global CIO'dan

Havayolu operasyonlarının temelini oluşturan rezervasyon, biletleme ve yolcu yönetim sistemlerini kapsayan PSS dönüşümü, Corendon Airlines'ın teknoloji altyapısını daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşıdı. Yüksek operasyonel risk ve kompleksite içeren bu dönüşüm süreci, uçuş operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadan, kesintisiz bir geçişle tamamlanarak önemli bir operasyonel başarıya imza atıyor. Proje, farklı iş birimlerinin ve uluslararası teknoloji paydaşlarının koordinasyon içinde çalıştığı geniş kapsamlı bir organizasyon yapısıyla hayata geçirildi.

Yeni sistem altyapısıyla birlikte Corendon Airlines, operasyonel verimliliğini artırırken maliyet yönetiminde optimizasyon sağlayan, veri odaklı ve entegre bir yapıya geçti. Aynı zamanda yolcu deneyimi daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve uçtan uca yönetilebilir bir seviyeye taşındı. Corendon Airlines Kurumsal Çözümler Kıdemli Müdürü Burcu Par Güler, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "PSS dönüşümü, havayolları için en kritik ve en karmaşık süreçlerden biri. Bu süreci operasyonel sürekliliği koruyarak ve yolcu deneyimini etkilemeden kesintisiz şekilde tamamlamak bizim için en önemli başarı kriteriydi. Global CIO'dan gelen bu ödül, ekiplerimizin güçlü iş birliğinin ve dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Bu ödül ile Corendon Airlines, küresel ölçekte rekabet gücünü ve teknoloji yatırımlarındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.