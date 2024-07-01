Proje hazır kredi hazır sadece imza bekliyormuş! Ekrem’in metro sahtekarlığının perde arkası

Geçtiğimiz yıllarda, “Metrobüs alacağız ama Erdoğan imza vermiyor” diyerek her gün arızalanan toplu taşıma araçlarının suçunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yıkmaya çalışan, ardından söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkınca kıvırmaya çalışıp kırk takla atan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez metro projesi için suçu Erdoğan’a yıkmaya kalkıştı.

“Metro için proje hazır, kredi hazır, biz hazırız, bir tek Erdoğan'ın imzasını bekliyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin bakanlıkça onaylı kredisi hazır. Biz çoktan hazırız. İstanbullular o imzayı güçlü bir şekilde istiyor” dedi.

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İmamoğlu’nun metro yalanı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ben beklerdim ki 23 Nisan etkinlikleri için projemiz hazır, 19 Mayıs etkinlikleri için şu şarkıcıya on milyon yirmi milyon para akıtarak yapılacak etkinlikler için projemiz hazır, kredimiz hazır, biz hazırız, bir tek Erdoğan'ın imzasını bekliyoruz, imzayı basarsa, Tarkan'a konser verdireceğiz, Hadise’ye konser verdireceğiz. Sadece bir imza atması için Erdoğan'dan imza bekliyoruz.

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Bellini'nin o büyük portresi… emin değiliz ona ait olup olmadığından… Ya 4 buçuk milyon dolar verdin ya… A4 kağıdı ebadında ne olduğu belirsiz bir resme 4 küsur milyon verdin. Şimdi gelmişsin diyorsun ki metro için proje hazır, kredi hazır. Her şey hazırsa yap kardeşim. Ne imzası bekliyorsun? Yani Türkiye'de bütün metro çalışmaları Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mı yapılıyor? Yalancılık yapmayın ya. Sahtekarlık yapmayın.

Borçlanma limitini geçtiyseniz, artık borç alamayacak hale geldiyseniz… Paraları harcadınız, şarkılara, konserlere nakitleri harcadınız. Şimdi metro yapmaya gelince vatandaşın hayatına dokunacak bir hizmete sıra gelince o zaman o borçlanma kredisini doldurduğunuz için başka başka işlerde bütün bütçenize harcadığınız için, şimdi borçla yapacaksınız.

E peki borçla yaparken de oraya borç aldınız, buraya borç aldınız, öbür tarafa borç aldınız. Artık borç limitinizi doldurdunuz. Bütçenizin yüzde 10’u borç alabiliyorsunuz. Onun fazlası size de sıkıntı ülkeye de sıkıntı diyerekten devlet bir sistem getirmiş. Daha doğrusu Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde bir sistem getirilmiş. O sistem gereği yüzde onu aşıyorsun sen. ‘Ne yapıyorsun? Ya ondan vazgeç bundan vazgeç’ denildiği an hemen adam kafayı çıkartıyor. “Erdoğan'dan bir imza bekliyoruz ya...”

E getirin ben atayım imzayı ya. Atayım bir imza bekliyorsan ben atayım sana imzayı. Ama kefil olmasını, devletin kefil olmasını istiyorsan o zaman gidip diyeceksin ki, “Biz borçlanma limitini aşmadık. Kim size borçlanma limitini aştığımızı iddia ediyorsa yanlış söylüyor.”