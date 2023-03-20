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Medya Program başlamadan ayrıldı! Kanal D yapımında büyük şok...
Medya

Program başlamadan ayrıldı! Kanal D yapımında büyük şok...

Kanal D'de ekrana getirilmeye hazırlanan "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden olan Kerem Alışık, kadrodan ayrıldı. Tiyatro oyununun provaları nedeniyle "Yıldız De Bana" programından ayrılan Kerem Alışık'ın yerine gelen isim belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 13:23:00 - 2023-03-20 13:25:38
Program başlamadan ayrıldı! Kanal D yapımında büyük şok...

Kanal D'de ekrana getirilmeye hazırlanan "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden olan Kerem Alışık, kadrodan ayrıldı. Tiyatro oyununun provaları nedeniyle "Yıldız De Bana" programından ayrılan Kerem Alışık'ın yerine gelen isim belli oldu.

Hülya Avşar, Hamdi Alkan, Büşra Pekin ve Kerem Alışık gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Yıldız De Bana" yarışması, 31 Mart'ta Kanal D'de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Yıldız De Bana yarışmasının jüri kadrosunda değişiklik yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Kerem Alışık, Küheylan adlı tiyatro oyununun yoğun provaları nedeniyle Yıldız De Bana yarışmasından ayrılmak zorunda kaldı. Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışmada Alışık'ın yerine başka bir sanatçı ile anlaşma sağlandı. Zafer Algöz, Kerem Alışık'ın yerine "Yıldız De Bana" yarışmasının jüri kadrosuna geldi.

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