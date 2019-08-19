Profilo AVM satılıyor İstanbul Mecidiyeköy bulunan Profilo Alışveriş Merkezi 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy bulunan Profilo Alışveriş Merkezi 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıktı.

1997 yılında açılan Profilo AVM, yeni sahibini bekliyor. AVM, İş Bankası’nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı. İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor.

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