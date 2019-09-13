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Profesörden orman yangınlarına karşı ilginç eylem

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

13 Eylül 2019 Cuma 09:10
Profesörden orman yangınlarına karşı ilginç eylem

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, orman yangınları üzerinde bilinç oluşturmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yanmış çam ağacını 10 kilometre taşıyarak yok olan bitki örtüsüne uygulanan şiddete dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, "Birlikte yanmış olan çam, badem ve kuşburnu ağaçlarını yandıkları yerden şehir merkezine taşıyarak ağaçlara uygulanan şiddeti göstermek amacıyla hem insan adına hem de doğa adına bir söz söyleme çabası içerisindeyim” dedi.


Doğa ve kent üzerinden coğrafya, iklim ve insan ilişkisini sorgulayan ve bu alanda yapmış olduğu performans ve enstalasyonları ile bilinen Mehmet Kavukcu, doğal yaşam ile doğrudan bağlantılı bitki örtüsü ve ormanların insanlar tarafından gördüğü zararları konu alan bir performans gerçekleştirdi. Yanmış olan çam ağacını 10 kilometre yürüyerek şehir merkezine kadar getiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, orman yangınları üzerinde bilinç oluşturmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yanmış çam ağacıyla Ordu Caddes’inde yürüdü. Çevredeki vatandaşlardan da destek gören Prof. Dr. Kavukçu, çam ağacını “Helal olsun hocam” sloganları eşliğinde meydana kadar getirdi. İnsanların bilinçli ya da bilinçsiz şekilde doğaya uyguladıkları şiddeti görmeleri için yanmış olan çam, badem ve kuşburnu ağaçları bir süre meydanda kalacak.



“Hem insan adına hem de doğa adına bir söz söyleme çabası içerisindeyim”


Daha önce yapmış olduğu performanslara bir yenisini eklemek istediğini belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, “Bugüne kadar yapmış olduğum birçok çalışmada özellikle de performans çalışmalarında doğanın korunması yönünde insanın doğayla yaşam ilişkisi üzerine birçok performans gerçekleştirdim. Bu çalışmamda yine insan ve doğa ilişkisi üzerinden yaptığım bir çalışma, Erzincan üzerinden çıkış yaptım çünkü yaşadığım kent Erzurum, Erzincan ve bu kentlerde irili ufaklı bu yaz 20 civarında yangınlar olmuş. Ormanlarda kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz tahribatlar oluyor. Kimi zamanda terörize edilebilecek durumlar söz konusu olabiliyor. Bunun dışında da Türkiye’nin birçok kentinde en son İzmir’de olan yangın onun dışında birçok kentte ormanların yanması ve bununla birlikte canlıların yok olmasıdır. Aynı zamanda tüm dünyada Rusya, Japonya ve Brezilya’da olsun bunlarla ilgili sanatçı olarak bir ses getirmek istedi. Daha önce yaptığım performanslara bir yenisini daha eklemek istedim. Erzincan’da yanmış bir bölgede orman ve bitki örtüsünün yok olduğu arazide aldığımız yanmış bir çam ağacını yandığı yerden taşıyarak yürüyüş mantığı içerisinde taşınacaklar. Aynı zamanda şehir merkezinde de yanmış çam ağaçları yürüyerek taşınacak. Bu yapılan yürüyüşle yanmış çam ağaçları şehir merkezinde herkesin görebileceği bir alana yerleştirilecek. Bununla birlikte yanmış olan badem vb. ağaçlarda taşınarak birlikte kullanıldığı ve birlikte yok edildiği alandan taşınacaklar. Hem insan adına hem de doğa adına bir söz söyleme çabası içerisindeyim” diye konuştu.



“Terörize edilmiş düşünceler silinip atılsın”


Ormanlık alanların insanlar ve canlılar için önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, “İnsanlar ormana ağaca bitkiye çok özen gösterilmelidir. Çünkü bu bitki örtüsü ve ormanla birlikte yaşayan binlerce canlı var. Hem onların hayatları hem de insanın hayatı açısından çok önemlidir. Terörize edilmiş düşünceleri varsa onları silip atsınlar. Özellikle ormanla ağaçla ve bitkiyle yan yana oldukları zaman çok daha özenli çok daha hassas ve çok daha duyarlı olmalarını insanlık adına kendi adıma ve çocukların adına istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:10
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