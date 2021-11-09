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Yerel Profesörden Konya'ya çok önemli deprem uyarısı!
Yerel

Profesörden Konya'ya çok önemli deprem uyarısı!

Konya'da meydana gelen korkutucu depremin son 100 yılda şehir merkezine yakın en büyük deprem olduğu açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, şehrin depreme hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:21:00 -
Profesörden Konya'ya çok önemli deprem uyarısı!

Konya'da pazartesi günü akşam saatlerinde Meram ilçesi merkezli, şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğünün 5.1, derinliğinin 10.61 km olduğu belirtildi. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta’da da hissedildi. Söz konusu depremin ardından yaklaşık 5 saat sürede, 30 artçı deprem yaşandı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık saha çalışmalarına başladıklarını söyleyerek “Oluşan deprem sığ bir deprem. MTA’nın diri fay hattında işaretlenmiş bir fay, sistem olarak Sultandağ, Akşehir fayının güney ucunda bir fay. Konya fay sonun batısında bir fay. Büyükçe bir hareket meydana geldiğini değerlendiriyoruz. 5 kilometre uzunluğunda bir kırığın hareketlendirdiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 100 yılda şehir merkezine en yakın noktada yaşandı

Arık, Konya depreminin özelliğiyle ilgili olarak “Konya bölgesinde il merkezine yakın olan kesimde son yüz yıllık periyotta olan en büyük deprem. O nedenle önemsiyoruz ve şunda sahada çalışma yürütüyor. Hasar bilgilisi olan köyleri ziyaret ediyoruz. Çoğu terk edilmiş, bakımsız binalarda yıkılmalar var. Konya fay zonunun kırılması ile deprem oluşabilir, bu ihtimal her zaman var. Konya’nın da depreme hazırlıklı olmasında yarar var” değerlendirmesi yaptı.

Depremin obruklara etkisi

Konya ovasında obruk oluşumlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Prof. Dr. Arık “Bu depremlerin obrukları tetiklemesiyle ilgili şu anda bir verimiz yok. Sahada, obruk bölgesinde çok fazla bir çalışma henüz yapılmadı. Bugün gelen haberlere göre bir değerlendirmemiz olacak” dedi.

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