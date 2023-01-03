Profesörden başörtülü doktora skandal hareket!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Farabi Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Serdar Topaloğlu kendisiyle ameliyata girecek olan Tıp Fakültesi son sınıf intern doktor öğrencisi S.S’yi başörtülü olmasından dolayı ameliyathaneden kovdu.

Yaşanan olayla ilgili K.T.Ü Rektörlüğü başlatılan soruşturma kapsamında Topaloğlu, açığa alındığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Farabi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 29 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Topaloğlu iddiaya göre kendisiyle ameliyata girecek olan başörtülü intern doktor S.S'yi ameliyathaneden kovdu. İntern doktor S.S. başörtüsü gerekçesiyle Prof. Dr. Serdar Topaloğlu tarafından ameliyathaneye alınmadığını öne sürerek dekanlığa şikayette bulundu.

Şikayet üzerine dekanlığa bilgi veren Prof. Dr. Topaloğlu ise iddiayı reddederek, S.S.'yi başörtüsünden değil, sadece ameliyathanenin giyim kurallarına aykırı davrandığı için uyardığını savundu. Rektörlük tarafından hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında Topaloğlu açığa alındı.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Serdar Topaloğlu, "İntern doktorun ameliyat talimatnamesine uygun kıyafet giymediğini iddia ederek, kendisini bu konuda uyardığını ve "Bu kıyafeti ile ameliyat ekibime dahil olamayacağını kendisine aktardım" dedi. Topaloğlu, başörtülü intern doktoru ameliyathaneden kovma sebebi ise "Kimsenin sokakta günlük yaşamda kullandığı örtü vb. kıyafetle ameliyata giremeyeceği herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır." diye savundu.

"Burası cami değil, seni ameliyatımda istemiyorum, çık dışarı!"

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi İntern doktor ise verdiği şikayet dilekçesinde olayın çok farklı geliştiğini savundu. Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi 3. Numaralı Odası'nda ameliyata giyim, kuşam ve ameliyata hazırlık kurallarına riayet eder şekilde girdiğini kaydetti.

Başörtülü intern doktor kendisini hocası Genel Cerrahi uzmanı Topaloğlu'na tanıttığını ancak karşılık olarak "Bu kıyafetle olmaz. Ameliyata bu şekilde giremezsin. Burası cami değil." cevabı aldığını ve dışlandığını söyledi.

Hocasına yalvardığını ifade eden intern doktor, başörtüsünü ve kısa kollu ameliyathane formasını gösterip, formanın içine giydiği uzun kollu iç kıyafetin ameliyathane kurallarına aykırı olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Topaloğlu'nun kendisini hiç duymadığını ve tepkisini daha da arttırdığını ifade eden intern doktor ise, "Bana bu kıyafetle ameliyatımda bulunamazsın. Seni ameliyatımda istemiyorum. Çık ameliyatımdan." diyerek beni tekrar kovdu. Bende ağlayarak ameliyathaneyi terk ettim" dedi.

Soruşturma kapsamında profesör doktor açığa alındı

Ameliyathane eğitiminden mahrum bırakılan ve kıyafeti üzerinden mobbinge maruz kalan intern doktor yaşanan durum sonrası Prof. Dr. Serdar Topaloğlu'nu şikayet etti.

Şikayet üzerine yapılan inceleme sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da, "29 Aralık 2022 tarihinde, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi'nde, bir öğretim üyemizin, başörtüsü nedeniyle bir intern öğrencimizin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönünde, kamuoyuna da yansıyan iddialar konusunda rektörlüğümüzce gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.