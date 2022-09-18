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Medya Profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye olay oldu
Medya

Profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye olay oldu

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından kadınlarla ilgili verdiği,'Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin' sözleri olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 02:34:00 - 2022-09-18 02:48:45

Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.

"Kadınların gazını koklamak faydalı"

Küçükusta, 'Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin' ifadelerini kullandı.

Yüzlerce yorum geldi

Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.

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