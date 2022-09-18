Profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye olay oldu
Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından kadınlarla ilgili verdiği,'Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin' sözleri olay oldu.
Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.
"Kadınların gazını koklamak faydalı"
Küçükusta, 'Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin' ifadelerini kullandı.
Yüzlerce yorum geldi
Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.