Profen, yerli ürünleriyle IDEF’21’de boy gösterdi
Savunma sanayii firması Profen, Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Taşınabilir Anten Sistemleri, VisioMAX ve Visionic Yönetim ve Kontrol Sistemi’yle 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF’21) da damgasını vurdu.
Firma, katlanabilir metal mayın dedektörü Ozan’la da fuarda öne çıktı. Dedektör, mayın ve el yapımı patlayıcı aramasını hızla gerçekleştiriyor. Ozan, kompakt yapısı ve 1.5 kilogram ağırlığıyla harekat bölgesinde güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı.