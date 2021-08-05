Prof. Tütün: Virüsten tamamen kurtulmak için Ya herkes hasta olacak ya da herkes aşı olacak

Kovid-19, dünya üzerinde çeşitli varyantlarla etkisini artırarak devam ediyor. Her geçen gün vaka sayıları artarken, ülkemizde de alınan tedbirlere rağmen normalleşme ile birlikte vatandaşların rehavete kapılmasının önüne geçilemiyor. Günlük vaka sayısı 25 bine kadar ulaşmış durumda.

Virüs birkaç sene daha hayatımızda olacak!

Yeni Akit aracılığıyla herkesi bir kez daha aşı olmaya davet eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün, “Virüs sürekli mutasyona uğruyor. Bugün delta varyantı, yarın omega varyantı, Ankara varyantı gibi her gün başka varyantlar karşımıza çıkacak. Bu virüsün tamamen ortadan kaldırılabilmesi için hemen herkesin aynı anda hasta olması veyahut da aşılanması lazım. Böylece toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra virüsün bulaşıcılığının azaldığını göreceğiz. Ama bu virüs muhtemelen tamamen kaybolmayacak. Belki aşı değişikliği ile yeni varyasyonlarla mücadele edeceğiz. Biraz da bu virüs ile yaşamayı öğreneceğiz. Sonuçta toplumun büyük kısmının bu virüsü geçirmesi ile beraber toplumsal bağışıklık gerçekleşecek. Kovid-19 virüsü bir kaç sene daha hayatımızda olacak gibi gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

Koca: Salgına son vermek için aşınızı olun!

Salgınla mücadele kapsamında hergün bilgilendirme açıklamaları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı yaptırmanın önemini bir kez daha açıkladı. Koca, “Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli” ifadelerini kullandı.

