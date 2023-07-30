Prof. Tarhan: İslam'ın kadim bilgilerini tüm dünyayla paylaşmalıyız!

Üniversitedeki Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Prof. Tarhan, dünya tıp tarihinin geçmişi ve gelecek arasında bir köprü kurması açısından düzenlenen panelin önemini vurguladı.

Prof. Tarhan, insanların Anadolu irfanına ve İslam bilgeliğine çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Günümüzde maddi refah yükseldi ama manevi refah düştü. Bunun her türlü kötü sonucunu görmeye başladık. Batı medeniyeti önce hasta ediyor, sonra tedavi etmeye çalışıyor." dedi.

"Romalıların taş yolları inşa etmesi gibi internet sayesinde bilgi yolları inşa etmemiz gerekiyor." diyen Prof. Tarhan, "Böylece hakikatleri hızlıca tüm dünyaya ulaştırabiliriz. Tembellikten kurtularak İslam'ın kadim bilgilerini tüm dünyayla paylaşacak yollar bulmalı, bilgiyi bu yollarla taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

'Modern tedavinin öncülüğünü atalarımız yaptı'

Konuşmasında tarihten örnekler veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: Anadolu'daki Darüşşifalar ruh sağlığı bozuk olan kişilere insani bir yaklaşımla, tamamen doğal tedavilerle sağlık hizmet sunuyorlar. Mesela Hz. Muhammed'in (sav) 'Ölümden başka her şey yalan' sözü o dönemde tıp dünyasında önemli bir motivasyon oluşturuyor. İslam dünyasında aromaterapi çok kullanılan bir tedavi yöntemi.

Akıl hastalığı tedavisi için Bimarhane olarak bilinen hastanelerde modern tedavinin öncülüğünü atalarımız yapıyorlar. El Razi o günün şartlarında 840'lı yıllarda deneysel tıp ve gözleme önem veren bilgiler paylaşıyor, bunları kitaplarına taşıyor. Şerafettin Sabuncuoğlu İstanbul'daki veba salgınında 'İyi ye, iyi uyu, uzaktan selam ver' tavsiyelerini veriyor ve bugünkü dezenfektanın atası sirke ile ellerini yıkıyor. Bunlar çok kadim bilgiler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO