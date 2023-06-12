Prof. Şükrü Ersoy “İstanbul depremi meselesi için süre giderek kısalıyor” diyerek uyardı! Çağrıda bulundu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bir çok farklı ilde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Küçük depremler büyük depremi etkiler mi sorusunun cevabını herkes merak ediyor. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, büyük İstanbul depremi için “Süre giderek kısalıyor” diyerek uyardı ve en kötü senaryoyu açıkladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ‘Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremler ülke gündeminden düşmüyor. Büyük İstanbul depremi içinde uzmanlar uyarı da bulunuyor. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk’te meydana gelen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL İÇİN SÜRE GİDEREK KISALIYOR"

Beklenen büyük İstanbul Depremi hakkında sürenin giderek daraldığını ifade eden Şükrü Ersoy, "İstanbul'da gelecekte ki bu gelecek uzun bir gelecek değil, 7,0'den büyük bir deprem bekliyoruz. Şu anda da olabilir" dedi.

Ayrıca Ersoy beklenen deprem hakkında, "Kimse unutmasın Marmara Denizi'nin içerisindeki Kuzey Anadolu Fay'ı 7,0'dan büyük bir deprem mutlaka olacak" ifadesini kullandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

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CNN Türk'e yaptığı açıklamada Ersoy, "En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski. Buna hazırlanmamız gerekiyor" dedi ve İstanbul Depremi'ne karşı kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

NEDEN SIK SIK DEPREM OLUYOR?

Ersoy son dönemde sık sık olan depremler hakkında, yaşanan depremlerin sığ olduğunu bu yüzden şiddetli hissedildiğini vurgulayarak, "Erzurum Aziziye'deki 4,6 büyüklüğündeki deprem çok sığ olduğu için çevreden çok şiddetli hissedildi" dedi.

ADANA DEPREMLERİNİN NEDENİ NE?

Maraş Depremleri sonrası bir süredir Adana yöresinde meydana gelen ufak çaplı depremlerin büyük bir depremin sinyalcisi olduğu yönündeki iddialar hakkında Şükrü Ersoy, "Bu deprem hep bizi kaygılandırır ama buradan yola çıkarak bu bölgede büyük bir deprem olacaktır yönündeki iddialar spekülatif olur. İzliyoruz" dedi.

EGE BÖLGESİ'NDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Ersoy, yakın zamanda Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem hakkında, "Ben Kuşadası Körfezi içerisinde büyük bir deprem yaşanacağı kanaatinde değilim. Zaten 2020 Sisam Depremi ile birlikte önemli bir yer kırılmıştı. Elbette bu kırılımın uçlarında yeni gerilimlerle bazı depremler olabilir ama asıl büyüğünü 6,8'lik Sisam Depremi'nde yaşadığımızı düşünüyoruz" dedi.