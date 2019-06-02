Prof. Sofuoğlu'ndan sarık düşmanlarına sert tepki! "Neden şapka değil de sarık takmışsın?"

Taha Emre Özdemir yenaikit.com.tr

Peygamber Efendimizin sünnetlerinden 'sarığı' hedef alan ilahiyatçıları eleştiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu paylaştığı tweetinde, "Kimi ilahiyatçılar şimdi de sarığı hedef aldılar. 'Sünnet değil hatta sevap bile değil.' diyorlar. Bin yıllık tarihimizde boşu boşuna sarığı başımıza yük etmişiz. Sünnetlerden ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Sofuoğlu paylaşımına, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin geçmiş sohbetlerinde Peygamber Efendimizin sünnetlerinden ve sarıktan bahsettiği videosunu da paylaştı.

Mahmud Esad Coşan 'sarık' için ne diyordu?

'Peygamberimizin sevgisini kazanmak lazım'

"Minarelerden adı okunan o Resul-i Kibriya'nın namazlarda Tahiyyat'ın arkasından Allah-u Teala Hazretleri'ne selam verilmeyen o Muhammed Mustafa (s.a.v)'in sevgisini elde etmeye çalışmak lazım."

'O sevgi nasıl kazanılır?'

Efendimizin sevgisini kazanmanın yolu Peygamber (s.a.v)'in sünnetine uymaktır. Sünnetini takip etmektir. Sünnetini ihya etmektir. Sünnet-i Seniyye'sini ihya eden şehit sevabı vardır. Durduğu yerden ölmeden şehit sevabı kazanıyor. Onun için Resulullah (s.a.v.)'in hayatını, hadislerini öğreneceksiniz, sünnetini ihya edeceksiniz."

'Neden şapka değil de sarık takmışsın?'

" 'Sakal bırakmışsın, neden traşlı değilsin?' Efendimizin sünneti. 'Sarık sarmışsın, neden şapka giymiyorsun?' Efendimizin sünneti. 'Misvak kullanıyorsun, neden yanında bir odunu gezdiriyorsun?' Efendimizin sünneti. Bir insan herşeyini Peygamber Efendimizin sünnetine ve emrine uygun yaparsa, felah bulur. Peygamber Efendimizin sünnetine itaat etmeyen bidatlarda koşturan bir insanın ibadeti bile makbul olmaz."

'Allah-u Teala ne buyuruyor?'

"Biz bir tekkeyiz. Bir tarikatın mektebi burası. Biz tekkeyiz ama bizim kitabımız hadis kitabı. Ravuz-ul Ahalis. Ne demek? Hadisler deryası demek. Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin efendi hadisleri müridlerim okuyup öğrensin diye seçmiş, toplamış. Niye böyle yapmış? Mürşidimiz neden şiirden, edebiyattan vb. yerlerden bir şeyler toplamamış da hadisler kitabı yazmış? Çünkü yol Peygamber Efendimizin yolu da ondan. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de 'Eğer Allah'ı seviyorsanız, Resulullah'a uyacaksınız.' buyuruyor."