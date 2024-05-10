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Kadın - Aile Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi şaşkına çevirdi! Peş peşe uyardı, tavsiye verdi
Kadın - Aile

Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi şaşkına çevirdi! Peş peşe uyardı, tavsiye verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 20:41:00 - 2024-05-10 20:51:06
Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi şaşkına çevirdi! Peş peşe uyardı, tavsiye verdi

Sirkencubin şerbetinin sağlığa faydaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral: Çocuklara mutlaka günde yarım bardak şerbeti içirin" uyarısı yaptı. Salgın dönemindeyiz diyen uzmanlardan peş peşe uyarı gelirken Özyaral'dan bu tavsiye işinize yarayacak... İşte o şerbetin nasıl hazırlanacağı ve o uyarılar..

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Oğuz Özyaral Osmanlı''nın sirkencubin şerbeti ile ilgili bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Sirkencübin şerbetinin Osmanlı mutfağından geldiğini belirten Özyaral, “İçinde asla şeker bulunmaz. Sadece su, elma sirkesi ve ham baldan yapılır. Tam bir doğal vitamin deposudur. Şerbeti yapmak için sadece 1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı çiçek balı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil ve 5-6 adet reyhan yaprağı yeterlidir. Yapılışı ise oldukça basittir. Geniş ağızlı bir sürahi ya da karıştırma kabına sirkeyi aktarın. Üzerine tahta kaşıkla balı ilave edin ve karıştırın. Ardından suyu da sürekli karıştırarak ekleyin. İçerisine karanfil, çubuk tarçın, reyhan yaprağını ekleyin ve en az 2 saat bekleterek servis edin” şeklinde konuştu.

“YARIM BARDAK SİREKNCÜBİN ŞERBETİ İÇİN”

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sirkencubin şerbetinin sağlığa olan yararlarını şöyle anlattı:

“Şerbeti düzenli tükettiğiniz takdirde sağlığa olan faydaları sınırsızdır. Mikroplarla savaşır. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirimi güçlendirir. Kan şekerinin düzenler. Tokluk hissi yaratır. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü dengeler, vücuda enerji verir. Ağız kokusunu en aza indirir. Güçlü bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden arındırır ve detoks etkisi yapar. Zayıflamaya yardımcı olur. Şişkinliği giderir. Yine antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor. Bu nedenle salgın dönemi içindeyken çocuklarımıza günde yarım bardak şerbeti içirin. Böylece bağışıklığınızı güçlendirir, hastalıklardan kendinizi ve çocuklarınızı korumuş olursunuz.”

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