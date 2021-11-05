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Sağlık Prof. Küçükusta'dan Prof. Şenol'a bomba Canan Karatay göndermesi! 'Yakında kelle paça da önerecekler'
Sağlık

Prof. Küçükusta'dan Prof. Şenol'a bomba Canan Karatay göndermesi! 'Yakında kelle paça da önerecekler'

Koronavirüsle mücadele sürecini siyasallaştırıp, çizdiği felaket senaryoları ile vatandaşa korku pompalayan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, virüse yakalanmış vatandaşlar için kafa karıştıran uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:45:00 - 2021-11-05 17:57:32
Prof. Küçükusta'dan Prof. Şenol'a bomba Canan Karatay göndermesi! 'Yakında kelle paça da önerecekler'

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinde engellenemeyen "çok seslilik" vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep oldu. Virüsle mücadelede yaşanan her yeni gelişme, "Profesör" ünvanıyla ekrana çıkan isimler tarafından farklı yorumlandı.

Sürekli korku pompaladılar!

Öte yandan tüm vatandaşlarımızın can sağlığını tehdit eden virüsle yapılan mücadele, siyasallaştırılıp vatandaşa korku pompalandı. Pandemi süreci topluma dayatılan farklı fikirlerle vatandaş nezdinde içinden çıkılması güç bir kargaşaya döndü.

Muhalif medya aracılığı ile bir gün, "Sağlık Bakanlığı'nın verileri birbirini tutmuyor. Açıklanan rakamlardan en az 3 misli daha fazla ölüm var." deyip diğer gün de "Vakalar 100 bini geçebilir." senaryosuyla topluma korku pompayalan profesörlerden Esin Davutoğlu Şenol, yine kafa karıştıran bir açıklamaya imza atti.

'İlacı boşverin, çorba için'

Prof. Şenol Sağlık Bakanlığı tarafından pozitif kişilere verilen ilaçların işe yaramadığını söylerek, virüse yakalanmış kişilere şunları önerdi:

"İşe yaramadığı güçlü kanıtlarla kanıtlanmış Favipiravir almayın. Gereksiz yere Aspirin yutmayın. Durduk yere Akciğer tomografisi çektirmeyin. Bir insan ömrü boyunca aynı bölgeye 10 defadan fazla BT çektirmemeli. İstirahat edin, bol sıvı alın, sıcak çay çorba için."

'Canan Karatay'ın dediğine geldiler'

Prof. Şenol'un Twitterdan paylaştığı mesajı alıntılayan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Canan Karatay'ın virüsle mücadelenin en başında söylediklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Canan Karatay'ın dediğine geldiler. 'Tomografi çektirme.' Çare: Çay ve çorba! Not: Şimdilik 'çorba' diyorlar. Yakında 'kelle paça' çorbası diyecekler."

Prof. Şenol çizdiği senaryolarla vatandaşa korku pompalıyor

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