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Siyaset Prof. Ilıcalı'dan Saadetli Kaya'ya asrın tokadı! "Sizin oyunuz kaç ki?"
Siyaset

Prof. Ilıcalı'dan Saadetli Kaya'ya asrın tokadı! "Sizin oyunuz kaç ki?"

Habertürk TV canlı yayınında temelsiz iddialarla AK Parti'nin oyunun düştüğünü söyleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Prof. Ilıcalı'nın gerçekleri yüzüne vurması ile neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 02:50:00 - 2023-01-28 03:16:02

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Saadetli Kaya, birbiri ile ilgisi olmayan farklı zihin ve geçmişe sahip 6 siyasi parti için "Zillet ittifakı" ifadesini kullanan Prof. Ilıcalı'nın ortaya koyduğu gerçekleri kaldıramadı.

Prof. Ilıcalı, temelsiz iddialarla canlı yayında AK Parti'nin oylarının düştüğünü ileri süren Kaya'ya, "Sizin oyunuz kaç ki AK Parti'nin %35 %40 oyunu sorguluyorsunuz" deyince ortam daha da gerildi.

Bir süre devam eden tartışma sunucunun araya girmesi ile son buldu.

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