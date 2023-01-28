Prof. Ilıcalı'dan Saadetli Kaya'ya asrın tokadı! "Sizin oyunuz kaç ki?"

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Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Saadetli Kaya, birbiri ile ilgisi olmayan farklı zihin ve geçmişe sahip 6 siyasi parti için "Zillet ittifakı" ifadesini kullanan Prof. Ilıcalı'nın ortaya koyduğu gerçekleri kaldıramadı.

Prof. Ilıcalı, temelsiz iddialarla canlı yayında AK Parti'nin oylarının düştüğünü ileri süren Kaya'ya, "Sizin oyunuz kaç ki AK Parti'nin %35 %40 oyunu sorguluyorsunuz" deyince ortam daha da gerildi.

Bir süre devam eden tartışma sunucunun araya girmesi ile son buldu.