Prof. Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Prof. Dursun için ilk tören mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenmişti. Dursun'un naaşı Kocaeli'nin Yukarı Hereke Köyü'nde toprağa verilecek.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Müslümanlar, hanımefendiler beyefendiler; öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz.

Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti.

Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı.

Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek.

Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun.

Aziz Müslümanlar, hanımefendiler beyefendiler; öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz.

Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti.

Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı.

Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek.

Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun.