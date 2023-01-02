Prof. Gürses'ten Levent Göktaş çağrısı! 'Tayyip beye füze ile saldırmayı bile planlamışlar'

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Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş'a ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

"Tayyip bey bu işi buraya kadar getirdi. Levent Göktaş da Türkiye'ye getirildi. Eğer Levent Göktaş bu yapılanmayla ilgili bilgi verirse Türkiye'de bir nefes alma olur." diyen Prof. Gürses, aynı yapı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca suikast girişiminde bulunulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

Vatandaş bilmiyor. Tayyip beye onlarca suikast girişimi yapıldı. Emniyet, MİT bunları engelledi. Tayyip beye karşı füze saldırısı bile planlamışlar.

Zırhlı araçları delecek füzeler hazırlamışlar. MİT, Emniyet bunlarla çok uğraşıyor.