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Gündem Prof. Erbaş muhalif medyanın yalan haberlerini değerlendirdi! 'Bu büyük bir vebaldir'
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Prof. Erbaş muhalif medyanın yalan haberlerini değerlendirdi! 'Bu büyük bir vebaldir'

Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'e konuk olan Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kırpılarak bağlamından koparılmış konularla hedef alınmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:58:00 - 2021-11-22 00:19:00

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kanal 7 canlı yayınında konuştu. Diyanet'in bazı kesimler tarafından sürekli hedef alınmasını değerlendiren Prof. Erbaş, "Vatandaşlarımız, sadece Diyanet İşleri Başkanı ve Başkanlığı'na değil, hiç kimseye doğruluğundan emin olmadığı bir konuyla zarar vermesin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 24 saat kesintisiz ulaşılabileceğini belirten Başkan Erbaş, "Belki bilmiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Bizi tanımaları o kadar zor değildir. Bizler, 24 saat ulaşılabilecek insanlarız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda her an ulaşarak doğru bilgi almak mümkündür." şeklinde konuştu.

'Bu çok büyük bir vebaldir'

Muhalif medyanın yalan haberlerine de değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, bu haberlerin büyük bir vebal olduğunu şöyle anlattı:

"Doğru bilgiyi almadan, yalan yanlış bilgilerle haber yapmaları çok üzücü. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil, milletimize ve dinimize de zarar veriyor. Bu bilgileri doğru zannederek onun üzerinden dine hakaret edenler var. Bu çok büyük bir vebaldir. Hiç kimse buna tenezzül etmesin."

Prof. Erbaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Biz Yunus Emre'nin 'yaradılanı severim Yaradan'dan ötürü felsefesi ile hareket ederek tüm yaradılmışları sevmeye gayret ediyoruz."

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