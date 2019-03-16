Prof. Dr.Ateş Kara: “Arı ürünleri yüksek antioksidan aktiviteye sahip”

Adana’da eczacı ve doktorlarla bir araya gelen Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ve Propolis Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu Propolisinin önemine değindi.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ateş Kara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ve Propolis Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Adana’da doktorlar ve eczacılar ile, düzenlenen seminerde buluştu. Seminerde, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balın faydaları anlatıldı

Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, ‘Çocuklarda Ham Bal ve Propolis Kullanımı’, ‘Enfeksiyon Tedavisinde ve Önlenmesinde Propolis ile Diğer Arı Ürünleri’ konuları hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Kara: “Arı ürünleri yüksek antioksidan aktiviteye sahip”

Arı ürünlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Kara, Türkiye’nin, Avrupa’da kişi başına antibiyotik kullanımı sıralamasında ilk sırada olduğunu söyledi.

Grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi rahatsızlıklarda hemen antibiyotik kullanıma başvurulduğunu kaydeden Kara, “Sürekli olarak antibiyotik kullanmak, vücudun direncini azaltıyor ve savunma mekanizmasını düşürüyor. Modern tıpta propolis, arı sütü ve ham balın kullanımına dair yapılmış literatürde pek çok bilimsel çalışma yer alıyor.Ham balın içerisinde aminoasitler, Vitamin A, B, B6, C, E, niasin, folik asit, demir, çinko ve antioksidan maddeler bulunuyor.Bu maddeler antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antienflamatuar etkiler gösteriyor. Özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde antibiyotik kullanımını azaltmak için vücudumuza antioksidan takviyesi yapmalıyız. Arı ürünleri yüksek antioksidan aktiviteye sahip ürünler. Propolis de arıürünleri içerisinde en yüksek antioksidan özellik gösteren arı ürünü. Bu yüzden düzenli olarak beslenmeye dahil edilmesini öneriyorum” diye konuştu.

Koturoğlu: “Propolis tamamen doğal bir yol”

Propolisin faydalarından bahseden Koturoğlu ise, “Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı doğal bir arı ürünüdür. Antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar etkiler gösterir.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıklardan korunmak için tamamen doğal bir yol” şeklinde konuştu.

Tanuğur: “Anadolu propolisini çok özel kılıyor”

Tanuğur ise, ‘Propolis ve Diğer Arı Ürünlerinin Sağlık ve Beslenme Açısından Önemi’ne ilişkin sunum gerçekleştirdi. Arı ürünleri ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları anlatan Tanuğur şu ifadeleri kullandı:

“Besleyici ve tıbbi özellikleriyle bilinen arı ürünleri, eski çağlardan beri insanlar tarafından tüketiliyor. Eski çağlarda geleneksek tıpta da çeşitli hastalıkların tedavisine destek olarak kullanılan propolisin günlük beslenmeye dahil edilmesi önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda Anadolu propolisinin narsuyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğunu bilimsel olarak ortaya koyduk. Anadolu propolisi çok özel bir antioksidan profiline sahip. Yürüttüğümüz çalışmalarda, Anadolu propolisinin antimikrobiyal veantitümör aktivitesinin diğer ülkelerde üretilen propolislerlekarşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bunların arasında; İstanbul Üniversitesi ve İTÜ ortaklığı ile birlikte yürüttüğümüz bilimsel çalışma yer alıyor. Bu çalışmada; Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye’deüretilen propolislerin meme kanseri hücreleri üzerine etkilerini karşılaştırdık. Anadolu propolisi, çalışmada en etkili sonucu verdi ve sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermediği de ortaya konuldu. Bu çalışmaAnadolu propolisinin farkını ortaya koyar nitelikte. Bunlar da Anadolu propolisini çok özel kılıyor”