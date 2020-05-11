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Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” kutladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:47:54 -
Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” kutladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” kutladı.


Bilge; hamşireliğin, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslek olduğunu belirterek, “Kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, önce insan diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev yapan hemşirelerimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için çalışırlar. Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim” dedi.

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