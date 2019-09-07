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Prof. Dr. Sönmez: "Koroner kalp hastalıklarından ölüm oranı yüzde 35’e düştü"

Kalp Damar Cerrahı Prof.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
Prof. Dr. Sönmez: "Koroner kalp hastalıklarından ölüm oranı yüzde 35’e düştü"

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, erken tanı sayesinde koroner kalp hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranlarının 10 yıl içerisinde yüzde 35 düştüğünü söyledi.


Türkiye ve dünyanın sayılı kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez, Samsun’a gerçekleştirdiği ziyarette Medicana Samsun Hastanesini de ziyaret etti. Prof. Dr. Sönmez, Medicana Samsun Hastanesindeki ziyarette hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hacı Akar tarafından karşılandı. Ziyarette Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Ali Yüksel, Kurumsal İletişim Müdürü Meral Kıvırcı da hazır bulundu.



“Özel hastanecilik kolay değil”


Prof. Dr. Sönmez, burada yaptığı açıklamada, Medicana Samsun Hastanesindeki dostlarıyla bir arada olmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Özel hastaneciliğin kolay olmayan bir sektör olduğunu vurgulayan Sönmez, “Hastalarınızı memnun etmek zorundasınız. Yıllarca özel sağlık sektöründe görev yapmış bir hekim olarak zorluğunun yanında, şifa ile sağlığına kavuşturduğunuz hastalarınız en önemli mutluluk kaynağı. Geçmiş yıllarda büyük şehirlere özellikle kendi alanım olan kalp damar cerrahisi alanında çok fazla hasta gelirdi. Bugün içinde bulunduğum Medicana Sağlık Grubunun Samsun Hastanesi gibi Anadolu’da yataklı servisi ve sayıları fazla olan yoğun bakım yatağına sahip hastanelerin varlığı ve uzman kadroların sayıca artmış olması hastaların bulundukları illerde tedavi olmalarına olanak sağlıyor. Bu çok önemli bir gelişme” dedi.



“Ölüm oranları azaldı”


1990 yılından beri Türkiye’de kalp cerrahisi yaptığını kaydeden Sönmez, “İlk yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde inanılmaz sayıda koroner kalp hastası gelirdi bize. Ama son 10 yıldır bu trafik kesildi. İyi yetişmiş kalp cerrahlarının donattığı kalp cerrahı merkezleri sayesinde. Bir de erken tanı çok arttı. Tanıya ulaşmak çok kolaylaştı. Bu sayede erken ölümler önlendi. 1 saat içerisinde hastayı alıp stend yapabilme imkanı arttı. Dolayısıyla koroner kalp hastalıklarının ölüm oranları yüzde 35’e düştü. 10 yıl önce bu rakam yüzde 48’di. Hep bana sorarlar ‘ben ne yiyeyim’ diye. Bu olayın 5’te 1’i. Eğer iyi bir diyet yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız, hepsinden az az yiyebilirsiniz. Hiçbir şeyi abartmamak lazım” diye konuştu.


Ziyaret kapsamında, hastane yönetimi ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Akar tarafından Prof. Dr. Sönmez’e Samsun’un simgesi Atatürk heykeli hediye edildi. Sonrasında ise hastaneyi gezen Prof. Dr. Sönmez, çekilen hatıra fotoğrafının ardından hastaneden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
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