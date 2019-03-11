0553 313 94 23

Prof. Dr. Şendur: “Osteoporoz kemiklerin sessiz hırsızı”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Prof. Dr. Şendur: “Osteoporoz kemiklerin sessiz hırsızı”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, Osteoporozu kemiklerin sessiz hırsızı olarak nitelendirerek; “Dünyada kalça kırığı 1990’lı yıllarda 1,7 milyon iken, 2050 yılında 6,3 milyona ulaşacak” dedi.


ADÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, AİSYEM toplantı salonunda gerçekleştirilen Osteoporoz eğitiminde kadınları hastalık, tanı ve tedavisiyle korunma yolları hakkında bilgilendirdi.


ABD’de günümüzde 10 milyon kişide Osteoporoz (Kemik erimesi) ve 34 milyon kişide ise Osteopeni (Kemik dokusunda azalma) görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Bu popülasyonun yüzde 80’i kadın oluşturuyor. 50 yaş üstünde kalça, omur veya el bileği kırık riski kadınlarda yüzde 40 ve erkeklerde ise 13’dür. En sık görülen kemik hastalığı olan Osteoporoz nedeniyle yaşam süresiyle birlikte kırıklarında artış, kırık nedenli özürlülükte artış görülüyor. Hastaların yaklaşık yarısı bu durumun farkında değil. Günümüzde ve artarak gelecekte önemli sosyal ve ekonomik bir problem oluşturacak olan Osteoporoz nedeniyle ABD’de yılda 1,5 milyon kırık meydana geliyor. Dünyada kalça kırığı 1990’lı yıllarda 1,7 milyon iken, 2050 yılında 6,3 milyona ulaşacak. Osteoporoz kemiklerin sessiz hırsızıdır. Osteoporoz, iskeletin kaynaklarını yıllar boyunca çalar ve sonunda kemik kırığa karşı koyamaz. Kalça kırıklı hastaların yüzde 20’si ilk 1 yıl içinde kaybedilir, yüzde 30’undan fazlası sakat kalmaktadır. Olguların yarısı desteksiz yürüyemez hale gelir. Tam bağımlı hasta oranı yüzde 33, evde hemşire bakımı gereken olgu oranı yüzde 8 ve kalça kırığı nedeniyle ölüm oranı yüksektir. 50 yaşında bir kadının kalan ömrü boyunca kalça kırığından ölme riski; meme kanserinden ölüm riskine eşit, endometrial kanserden ölüm riskinden fazladır. Erkeklerde yaşam boyu oluşacak kayıp yüzde 20-30’dur. Kemik kütlesindeki her yüzde 10’luk kayıp, kırık riskini 2 katına çıkarmaktadır. ABD’de yılda 13,8 milyar dolar bu hastalığın tanı ve tedavisine harcanmaktadır. Bu amaçla günde 38 milyon dolar harcanmaktadır” diye konuştu.



Risk altında mısınız?


Osteoporoza karşı risk altında bulunan kişiler ve hastalığın belirtileri hakkına bilgi veren Prof. Dr. Şendur, “Kadın olmak, 50 yaşın üstünde olmak, menopoz, erken menopoz-cerrahi menopoz, düşük kalsiyum içeren beslenme, fiziksel aktivite azlığı, ailede osteoporoz öyküsü, kısa boy, ince yapılı olma, beyaz tenli ve açık renk gözlü olmak, alkol, kafeinli kolalı içecek tüketimi, bazı ilaçlar ve hastalıklar Osteoporoz açısından risk oluşturuyor. Bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, sırtta kamburlaşma, omuzlarda yuvarlaklaşma, omurgada kırık, el bileği kırığı, kalça kemiğinde kırık, kaburga kırıkları hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.



“Osteoporoz tedavisi yüksel maliyetli”


Osteoporozun önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şendur, hastalığın tedavisiyle ilgili şu bilgiler verdi: “Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların tümü doktor önerisi ile ve doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Peryodik kontroller ilaçların etkinliğini ve istenmeyen yan etkilerin takibinde yarar sağlar. Osteoporoz önlenebilir bir hastalıktır. Kemiklerimizin kalitesini arttırmak için hiçbir zaman erken değildir. Bu konuyu doktorunuzla konuşmak için hiçbir zaman geç değildir. Osteoporoz yaşam ve yaşam kalitesi açısından küçümsenmeyecek, maliyeti yüksek, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Korunma ve eğitim son derece önemli”



Osteoporozdan korunabilirsiniz


Osteoporozdan korunmak için risk faktörlerinin azaltılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şendur, şu uyarılarda bulundu: “Kas-iskelet sistemini sağlıklı tutmak, gerekli vitaminleri almak, yüklü egzersiz, Kırıkları önlemek, düşme korunma teknikleri, hasta eğitimi, sigara, içki ve meşrubat, uygun beslenme, güneşten yeterince yararlanmak, gerekiyorsa hormon tedavisi ve diğer önleyici ilaçları kullanmak Osteoporozdan korunmak için büyük önem taşıyor. 40 yaşın üzerinde iseniz fiziksel aktivitelerinizi artırın. Kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı veya başka bir hastalığınız varsa egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz. Zevk aldığınız egzersizleri yapın. Egzersizlerinizi günlük yaşamın parçası olarak kabul edin. Yatarken omurgayı destekleyin. Dik arkalıklı sandalyede oturun. Sandalyede dik oturun, kollarınızla kayarak arkaya yerleşin. Yataktan kalkarken önce bir süre oturun, bacaklarınızı sarkıtın, daha sonra kalkın. Ağır paket taşımayın. Paketleri her iki elinizle taşıyın. Alçak, geniş topuklu, yumuşak, kaymayan ayakkabı giyin”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR’ı Serkan Çınar
    1. Galatasaray - Antalyaspor maçının..
    2. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla..
    3. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    4. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    5. "İslam Dünyası Gençlik Başkenti"..
    6. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    7. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    8. Buğday ve un üretiminde söz Türkiye’nin
    9. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    10. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    11. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    12. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    13. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    14. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    15. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    16. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    19. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    20. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    21. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    22. Hırsızlık çetesi çökertildi
    23. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    24. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    25. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    26. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    28. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    29. Tatvan, muaythai milli takım..
    30. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var