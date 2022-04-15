Adnan Saraçoğlu: Karaciğer için maydanoz limon kürü önerdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin dijital interaktif dergisi ‘Samsun E-Dergi’ye röportaj veren Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, Kimya Mühendisi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, hastalıklara karşı reçetelerini paylaşıp özel kürlerin tariflerini anlattı.

Kronik yorgunluk hissinin kaynağı karaciğer

Prof. Dr. Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temelde kaynağının karaciğer olduğuna dikkat çekerek, “Karaciğerin sağlıklı çalışması ve bu organın bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğim ve kitaplarımda da bahsettiğim besin öğelerinin en başında maydanoz, limon, enginar ve kereviz gelmektedir. Bu sebzelere beslenmemizde sıklıkla yer vererek ve yılda 3-4 defa kür şeklinde uygulayarak karaciğer sağlığımızı korumamız mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

15 günlük kür

Özellikle maydanozun, karaciğerdeki ve cilt altındaki iltihabın dışarı atımını sağlayacak güçte moleküllere sahip olduğunu, limonla da bir araya geldiğinde moleküllerin aktif hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Saraçoğlu şunları söyledi:

“Bu sayede maydanoz limon kürü; karaciğerin bağışıklık sistemi, karaciğer yağlanması, hepatit B, sivilce gibi cilt sorunlarında da etkili. Kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu, karaciğer yağlanması ve hepatit B için maydanoz-limon kürü çok faydalı. Maydanoz kürü şöyle yapılır; 15–16 dal maydanozu sapları ile beraber blendere atılır. Üzerine iki yemek kaşığı limon suyu ve yarım su bardağından biraz fazla su ilave edilir. İki dakika blenderden geçirilir. Günde bir defa sabah kahvaltıdan 15 dakika önce tamamı içilir. 15 günlük uygulamadan sonra 5 günlük ara verilir ve tekrar 15 gün uygulanır.”

“Çınar yaprağı kireçlenmeye karşı etkili”

Bunun dışında çınar yaprağının faydalarını da anlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, “Çınar yaprağında bulunan sekonder metabolitler ile kireçlenmede etkindir. Çınar yaprağının kireçlenme dışında etkili olduğu hastalıklardan bazıları arasında bel ve boyun fıtığı, romatizma, epilepsi, uyku sorunu yer almaktadır. Çınar yaprağının antidepresan ve ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Çınar yaprağının bir miktar tansiyonu yükseltme özelliği olduğundan tansiyon dengesine yardımcı olarak Kuşburnu bitkisi ile kullanılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“İki nesil sonrasını etkiliyor”

Obeziteye de dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, “Maalesef ki, büyük şehir hayatının getirmiş olduğu hazır katkılı yiyecek, GDO’lu ürünlerin tüketiminin artması ile obezite, diyabet gibi hastalıklarla genç yaşta mücadele eden bir nesil yetişmekte. Unutmayın ki, ne yerseniz o’sunuz! Şöyle ki, bugün yediğiniz gıdaların zararları veya olumsuz etkilerinin size dönüşü 2 nesil sonrasında yani torununuzun bağışıklık sistemine etki etmektedir. Yıllardır dikkat çekmeye, anlatmaya çalıştığım konu ata tohumu, Anadolu topraklarının ayrıcalığıdır. Atalarımızın, Anadolu’nun geleneksel beslenme alışkanlıkları ile beslenme kültürümüzü yeniden gençlerimize kazandırmak, GDO’suz, ata tohumu ile üretilmiş ‘tahıl, sebze, meyve, et’ ürünlerinin sürdürülebilir olması çok önemlidir” dedi.

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: En faydalı pekmez türleri

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu andız pekmezinin eşsiz olduğunu belirterek faydalarını şöyle sıraladılar;

*Saç dökülmelerini önler* Ağızda oluşan yaraları giderir* Ateş düşürücü özelliğe sahiptir* Balgam söktürür ve bronşite çok iyi gelir*Kanı temizler karaciğeri korur.*Dalağı koruyucu özelliğe sahiptir

*Gut hastalığını önleyicidir*Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır.*Kalbi ve damarlarını korur*Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur*Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Özellikle bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumu da engeller.

*İdrar yolları için mükemmel bir şifalı bitkidir. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler bunun yanında idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir.*Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için çok faydalıdır.*Cildimiz içinde oldukça şifalı bir bitkidir. Cildimizde oluşan çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde toplar ve dışa atımını sağlar.

Dut pekmezi faydaları

Dut Pekmezi ülkemizde en çok yapılan ve hemen her eve giren pekmez türlerinden biridir. Dut temizleyici özelliği sebebiyle özel şifalar barındırır. Haliyle pekmezi de mucizelerin deposudur. Peki nelere iyi geliyor. İşte listemiz;*Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.*Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.*Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.

*Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi ve vücut ısınızı arttırıcı özelliğe sahiptir.*Sporcular için enerji kaynağıdır.*Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcıdır.*Çocukların zeka gelişimine katkısı büyüktür.* İki yemek kaşığı 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir.*Dut pekmezi ile gargara yapılması durumunda ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenmektedir.*Sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak yine Dut Pekmezi kullanılmaktadır.

Hurma pekmezi faydaları

Türkiye'de çok bilinmez ama hurma pekmezi de tam bir şifa deposudur. Hurma pekmezi besin değeri yüksek bir gıda olması nedeniyle birçok derde devadır. Bunlar arasında şu faydaları saymak mümkündür:

Bakın nelere iyi gelir; Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıcı bir etkisi vardır.

Hurma pekmezi, uzun süre aç kalındığında, üzerinizde oluşacak olan halsizliğe karşı çok faydalıdır.

Spor yapanlar içinse enerji içeceği görevini görür.

Zihnin ve beden gelişimine yardımcı olur.

Kuru öksürüğünüzü keser.

Boğaz ağrınızı giderir.

Bronşit ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.

En önemlisi ise kansere karşı bitkisel bir çözümdür. Sizi kansere karşı önkoruyucu olarak korur.

Karadut pekmezi faydaları

*İdrar söktürmeye yardımcı olur.*Mideyi kuvvetlendirir. Özellikle ülser sorunu olanlar için önerilir.*Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur. Göğüs ağrılarını giderir.*Kilo alımına yardımcı olur. Kan yapıcıdır.* Bebeğini emziren annelerde süt artırmaya yardımcı olur.*Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Üzüm Pekmezi, dut gibi en çok bilinen pekmez türüdür. Üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekildedir;*Vücudunuzdaki kan miktarını arttırır.* Doğal bir enerji deposudur.*İştah açıcıdır.*Hamilelik döneminde ve bebek gelişiminde çok etkilidir. Uzmanlar bu dönemlerde kullanılması önermektedirler.*Midenizi, bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi kuvvetlendirir.*Damar sertliğine karşı önkoruyucudur.*Kan dolaşımınızı rahatlatır. Stresinizi azaltır.