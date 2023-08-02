Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atama kararının ardından pek çok kişi ' Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Şakir Taşdemir kim?
Milyonlar rektör atama kararlarının ardından 'Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Peki, Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir?
Şakir Taşdemir, 1971 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası Şakir Taşdemir, iyi derecede İngilizce biliyor. Taşdemir'in akademik kariyeri ise şöyle:
1994 -1997 Akşehir Teknik Lisesi, Bilgisayar Öğretmeni, Bölüm Şefi
1998 -1999 Kırşehir Teknik Lisesi, Bilgisayar Öğretmeni, Bölüm Şefi
2000 -2001 Gazi Ünv.Kırşehir Eğitim Fak., Öğretim Görevlisi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2001- 2011 Selçuk Ünv.Teknik Bilimler M.Y.O, Öğretim Görevlisi
2011- 2013 Selçuk Ünv.Teknik Bilimler M.Y.O, Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)
2013- Selçuk Ünv.Teknik Bilimler M.Y.O, Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)
2011- Selçuk Ünv.Teknik Bilimler M.Y.O, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
2012- 2012 Selçuk Ünv.Teknik Bilimler M.Y.O, Müdür Yardımcısı