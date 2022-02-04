Prof. Dr. Osman Öztürk kimdir? Prof. Dr. Osman Öztürk nereli, öldü mü?

Prof. Dr. Osman Öztürk kimdir? Prof. Dr. Osman Öztürk 1944 yılıda Tarsus'ta doğdu. İstanbul), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hocası olan Eski YÖK üyesi profesör, akademisyen ve yazar. 1944'te Tarsus doğan olan Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin tarih bölümünde doktorasını tamamladı.Son görev aldığı Üniversite Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesidir.

Prof. Dr. Osman Öztürk vefat etti mi?

Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz Eylül, Kırklareli Üniversitelerinde görev yapan Öztürk'ün yayınlanmış 15 kitabı, 120 civarında Türkçe-Arapça-İngilizce makalesi ve milletlerarası bilimsel toplantılara sunulmuş tebliğleri bulunuyor. Mart 2013'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK Genel Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Öztürk, Arapça, Farsça ve İngilizce biliyordu. Bir süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Osman Öztürk 70 yaşında vefat etmişti.