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Sağlık Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Bir patlama ile karşı karşıyayız
Sağlık

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Bir patlama ile karşı karşıyayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu özellikle kalp damar hastalıkları ve kronik hastalıklarında ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:43:00 -
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Bir patlama ile karşı karşıyayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp damar hastalıkları, kronik nörolojik hastalıklar ve benzeri sağlık problemlerinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. Bu olumsuz gelişmenin birinci nedeninin insülin direnci olduğunu belirten Müftüoğlu, yazısında “Peki, nedir, neyin nesidir bu insülin direnci denen sorunun esası?” sorusunu irdeledi.

Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Eğer beslenme sisteminizde şeker, beyaz ekmek, pirinç pilavı ve benzeri, un/nişasta zengini besinler (kurabiyeler, börekler, çörekler, poğaçalar), şekerli içecekler (gazlı, kolalı meşrubatlar, meyve suları) gereğinden fazla ise pankreas beziniz -özellikle genetiğiniz de müsaitse- kanınızda aşırı şeker birikimini önlemek için hızla ve bol miktarda insülin üretip kana pompalamaya başlar. Neticede de kanınız adeta bir ‘insülin gölü’ haline gelir. İşte ‘insülin direnci/körlüğü’ problemi de zaten bu noktada başlar” bilgisini aktardı.

Müftüoğlu, 'insülin direncinin 10 marifeti'ni şöyle aktardı:

1.Kilo aldırır, göbeklendirir, yağlandırır, kilo vermenizi zorlaştırır. İnsülin direnci demek kilo direnci demektir.
2.Karaciğerinizi yağ deposu haline getirir.
3.Safra kesesi taşı ihtimalini yükseltir.
4.Kandaki yağ dengesini bozar. İyi kolesterolü (HDL) azaltır, kötü kolesterolü (LDL) ve trigliseridi arttırır.
5.Ürik asit seviyesine tavan yaptırır.
6.Hipertansiyonu davet eder.
7.Bazı kanserlere (karaciğer, meme, kalın bağırsak) yol verir.
8.Damar harabiyetini tetikler. Kalp krizleri ve inmeleri davet eder.
9.Belleğinizi olumsuz yönde etkiler, muhtemel bir Alzheimer’ı hızlandırabilir.
10.Hipoglisemi ataklarıyla hayat kalitemizi ciddi ölçüde bozar.

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