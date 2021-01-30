Prof. Dr. Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda elde edilen bulgularda, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece'yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını, 'olası kırılma beklenen alan' olarak bu hattın öne çıktığını açıkladı.

Uyarıların dikkate alınması gerektiğini ifade etti

Konuyla ilgili Twitter'dan kendisine yöneltilen sorular üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, yıllardır Kandilli'yle aynı uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebilir"

Görür, şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli'nin Marmara'da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor. Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum. Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli'nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir." dedi.