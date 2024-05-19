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Yaşam Prof. Dr. Naci Görür, ' Tarih yine tekerrür eder'! Korkutan deprem uyarısı... Kötü haber
Yaşam

Prof. Dr. Naci Görür, ' Tarih yine tekerrür eder'! Korkutan deprem uyarısı... Kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-05-19 16:16:00 - 2024-05-19 16:30:25
Prof. Dr. Naci Görür, ' Tarih yine tekerrür eder'! Korkutan deprem uyarısı... Kötü haber

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem olma olasılığı olan yerleri açıkladı. Görür, katıldığı bir programda bir bölgemizi işaret ederek, "Tarih yine tekerrür edecek" dedi.

6 Şubat 2023'te yaşanan felaketin ardından uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için birbiri ardına uyarı yapmayı sürdürüyor. Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıyı bırakmayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir kez daha uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:

"DERS ALMAZSANIZ TARİH TEKERRÜR EDER"

Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir. Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...

"KORKUYORUM Kİ TARİH YİNE TEKERRÜR EDECEK"

Bunu 6 Şubat depremlerinden önce de söylüyordum. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek.
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"EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİMİZ YER..."

Şu anda bizim en çok endişe ettiğimiz bir yer Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık.

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