Prof. Dr. Murat Dilmener’in torunu Alara Gençoğlu: "Umarım bu hastane şifa dağıtır"

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılan Prof. Dr. Murat Dilmener’in torunu Alara Gençoğlu, “Umarım bu hastanede çok iyi doktorlar yetişir. Dedem onlara örnek olur” dedi. Öte yandan, açılışı yapılan hastanenin içerisi yakından görüntülendi.

Yapımına kısa süre önce başlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesini Prof. Dr. Murat Dilmener’in yakınları ile birlikte kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hastanenin içerisi yakından görüntülendi. Toplamda 125 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanenin 1008 yatak kapasitesi bulunuyor. 16 ameliyathanesi bulunan hastane 35 acil müşahede yatağı, 576 yoğun bakım altyapısına sahip, banyolu hasta yatak odası, 36 oda diyaliz alt yapısına sahip. Hastanede 8 triyaj odası, 2 CPR odası, 4 tomografi odası, 4 MR odası, 2 x-ray odası, 99 adet morg kabini bulunuyor.

“Çok mutluyuz çok gururluyuz"

Açılışa katılan Dr. Murat Dilmener’in torunu Alara Gençoğlu, “Çok mutluyuz çok gururluyuz. Böyle bir günde bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bizi çok gururlandırdı. Dedem adına çok mutluyum. Biz daha kalabalık bir aileydik ama ailemizde de korona hastaları çıktığı için üç kişi geldik buraya, onlar adına da çok teşekkür ederiz. Hepimiz çok mutluyuz, böyle bir hastane açılışı yapıldığı için bugün. Umarım şifa dağıtılır bu hastanede. Dedemin de sanırım tek isteği bu olurdu. Çünkü hastalarına çok düşkündü. Hepsini arar sorardı. Umarım bu hastanede çok iyi doktorlar yetişir. Dedem onlara örnek olur” açıklamasını yaptı.

“Dedemin hayatı burada”

Hastane girişinde oluşturulan özel alanda Prof. Dr. Murat Dilmener eşyaları sergileniyor. Burada sergilenen eşyaların dedesinin hayatı olduğunu söyleyen Gençoğlu, "Bu hep kullandığı bir cihazdı. Hep elinde taşırdı. Getirip götürürdü muayenehanesine. Çok önemli bir cihaz. Orada önlüğü var. Hayatı burada diyebiliriz. Daha fazla eşya getirmek isterdik. Buraya bir müze yapmayı düşünüyorlarmış. Dedemin eşyalarından ekleme yapılabilir. Hayatı burada diyebiliriz. Diplomaları olsun, önlüğü olsun, ödülleri olsun" dedi.