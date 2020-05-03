Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti
Tıp dünyasından yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlere bir yenisi eklendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı.
Sağlık camiasının acı günü. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Tükek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.