  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti

Tıp dünyasından yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlere bir yenisi eklendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:11:00 - 2020-05-03 12:23:36
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık camiasının acı günü. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Tükek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serdar

bilim ilim insanlarımız kolay yetişmiyor.vatanı milleti için her iyi işleri yapanlar rahmetle anılacaktır,hocamıza Alhtan rahmet diliyoruz,yakınlarının sevenlerinin başı sağ olsun.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı