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Aktüel

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı

Korona virüs önlemleri nedeniyle yapılan Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:55:13 -
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı

Korona virüs önlemleri nedeniyle yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa hazır hale getirildi. Hastane inşaatında çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Korona virüs önlemleri nedeniyle yapılan ve açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı ‘Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ yapımı tamamlandı. Yarınki açılış öncesi son rötuşların yapıldığı hastanede çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Son olarak çevre düzenlemesi yapılan ‘Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ inşaatında, giriş bariyerleri ve bekçi kulübeleri yerleştiriliyor. Ayrıca işçiler tarafından yollar araçlarla süpürülerek, su ile yıkandı.

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